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Короткометражка, созданная 40 аниматорами из разных стран

Короткометражка, созданная 40 аниматорами из разных стран (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 11:22
Сообщество : Фабрика идей
Метки: анимация   видео   интересно   короткометражка   креатив   фильм   
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Несколько десятков художников-аниматоров создали короткометражный фильм под названием «Передай мяч» (Pass the Ball). Ролик представляет собой 40 отрывков, нарисованных в разном стиле и объединенных общей идеей.

40 художников, 40 стилей, 40 месяцев

Идею короткометражки придумал художник Нейтан Боуи, который был одним из дизайнеров игры LittleBigPlanet 3

По его задумке каждый аниматор рисовал 3-секундный эпизод с красным мячиком, а затем передавал результат художнику из другой страны, чтобы тот продолжил.

Создание видео в неспешном режиме заняло более трёх лет (40 месяцев).

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Метки: анимация   видео   интересно   короткометражка   креатив   фильм   
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