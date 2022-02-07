Короткометражка, созданная 40 аниматорами из разных стран

Идею короткометражки придумал художник Нейтан Боуи, который был одним из дизайнеров игры LittleBigPlanet 3



По его задумке каждый аниматор рисовал 3-секундный эпизод с красным мячиком, а затем передавал результат художнику из другой страны, чтобы тот продолжил.



Создание видео в неспешном режиме заняло более трёх лет (40 месяцев).