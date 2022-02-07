Короткометражка, созданная 40 аниматорами из разных стран

529
1
1
Несколько десятков художников-аниматоров создали короткометражный фильм под названием «Передай мяч» (Pass the Ball). Ролик представляет собой 40 отрывков, нарисованных в разном стиле и объединенных общей идеей.
40 художников, 40 стилей, 40 месяцев
Идею короткометражки придумал художник Нейтан Боуи, который был одним из дизайнеров игры LittleBigPlanet 3
По его задумке каждый аниматор рисовал 3-секундный эпизод с красным мячиком, а затем передавал результат художнику из другой страны, чтобы тот продолжил.
Создание видео в неспешном режиме заняло более трёх лет (40 месяцев).
По его задумке каждый аниматор рисовал 3-секундный эпизод с красным мячиком, а затем передавал результат художнику из другой страны, чтобы тот продолжил.
Создание видео в неспешном режиме заняло более трёх лет (40 месяцев).
Источник:
Ссылки по теме:
- Креативная реклама бесконтактных платежей
- Незнание своей миссии не освобождает от ответственности
- Хранительница тайн
- Правильная маскировка: оригинальный гараж в Нидерландах
- Выступление русского парня на популярном шоу "America's Got Talent"
17
Понравилось17
Новости партнёров