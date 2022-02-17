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Налет грабителей на магазин с техникой Apple

Налет грабителей на магазин с техникой Apple (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 12:26
Сообщество : Криминал
Метки: США   видео   криминал   ограбление   смартфон   
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В США темнокожие грабители ворвались в магазин Apple и забрали как минимум один смартфон. Присутствующая в торговом зале женщина запечатлела, как преступники громят стол с гаджетами.
Вот только обиженные и угнетенные грабители похоже не догадывались, что все украденные смартфоны отслеживаются. Устройства обычно блокируются и гаджеты превращаются в "кирпич".

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Метки: США   видео   криминал   ограбление   смартфон   
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5  комментариев
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6k
Максим 2 часа назад
Что за расизм?! Почему в ролике грабят только негры?!
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255
ton 40 минут назад
Сука, тупиковая ветвь эволюции
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780
Трям Час назад
Чем темнее кожа - тем меньше мозгов.
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138
eutace 2 часа назад
наверно на запчасти брали
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