Налет грабителей на магазин с техникой Apple

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В США темнокожие грабители ворвались в магазин Apple и забрали как минимум один смартфон. Присутствующая в торговом зале женщина запечатлела, как преступники громят стол с гаджетами.
Вот только обиженные и угнетенные грабители похоже не догадывались, что все украденные смартфоны отслеживаются. Устройства обычно блокируются и гаджеты превращаются в "кирпич".
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Метки: США видео криминал ограбление смартфон
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