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Не самое удачное первое знакомство с виртуальной реальностью

Не самое удачное первое знакомство с виртуальной реальностью (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 10:57
Сообщество : Юмор
Метки: видео   виртуальная реальность   неудача   прикол   удар   фейл   
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Женщина решила испытать себя в игре в виртуальной реальности. Она надела специальные очки и попыталась ударить противника.
Знакомство с виртуальной реальностью прошло не слишком удачно. Один из членов семьи точно запомнит первый игровой опыт родственницы надолго.

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Метки: видео   виртуальная реальность   неудача   прикол   удар   фейл   
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2  комментария
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24k
Киры4 57 минут назад
Да она давно это планировала,видно же 100 процентное попадание, шлем прикрытие)))
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15k
Booka1a Час назад
не стой под стрелой!
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