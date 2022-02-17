Не самое удачное первое знакомство с виртуальной реальностью

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Женщина решила испытать себя в игре в виртуальной реальности. Она надела специальные очки и попыталась ударить противника.
Знакомство с виртуальной реальностью прошло не слишком удачно. Один из членов семьи точно запомнит первый игровой опыт родственницы надолго.
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