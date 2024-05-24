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Спорт, виртуальная реальность и коты

Спорт, виртуальная реальность и коты

Автор:
24 мая 2024 08:47
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: ВР   Видео   Прикол   виртуальная реальность   тренировки   фантазия   
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С котиками всё становится лучше! Как можно дополнительно мотивировать себя заниматься спортом с помощью очков виртуальной реальности.

Фантазия аниматора на тему: тренировка в очках виртуальной реальности. Главное — правильная мотивация.

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Метки: ВР   Видео   Прикол   виртуальная реальность   тренировки   фантазия   