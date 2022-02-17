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Ты не пройдешь: слон почесался о ствол поваленного дерева

Ты не пройдешь: слон почесался о ствол поваленного дерева (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 10:39
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   прикол   слон   
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Слон привлек внимание туристов своей забавной выходкой. Обитатель природоохранного заповедника повалил дерево и начал использовать его для того, чтобы снять зуд.
Простые решения простых желаний.

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Метки: в мире   видео   животные   прикол   слон   
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Krasava

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