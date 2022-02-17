Ты не пройдешь: слон почесался о ствол поваленного дерева

119
1
1
Слон привлек внимание туристов своей забавной выходкой. Обитатель природоохранного заповедника повалил дерево и начал использовать его для того, чтобы снять зуд.
Простые решения простых желаний.
Источник:
Ссылки по теме:
- Белка залезла в кормушку для птиц, объелась и застряла
- Нешуточная схватка змеи и грызуна
- Медведь нашёл в лесу камеру и случайно включил запись
- Дятел Вуди из мультика в реальной жизни
- В Австралии в дом вломились коровы и нагадили посреди комнаты
20
Понравилось20
Новости партнёров