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В Китае слон проник на частную территорию и устроил погром

В Китае слон проник на частную территорию и устроил погром

Автор:
27 января 2025 07:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   в мире   животные   погром   слон   
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Провинция Юньнань – единственное место обитания диких азиатских слонов в Китае. Камера наблюдения, установленная в небольшом населённом пункте в Юньнань, запечатлела слона, решившего исследовать частную территорию.

Вышедший на порог жилища мужчина, увидев огромного слона, спешно вернулся и захлопнул дверь. Слон методично исследовал придомовую территорию в поисках съестных припасов, не обращая внимания на собачий лай.

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Метки: Видео   Китай   в мире   животные   погром   слон   
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