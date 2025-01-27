В Китае слон проник на частную территорию и устроил погром

867
1
1
Провинция Юньнань – единственное место обитания диких азиатских слонов в Китае. Камера наблюдения, установленная в небольшом населённом пункте в Юньнань, запечатлела слона, решившего исследовать частную территорию.
Вышедший на порог жилища мужчина, увидев огромного слона, спешно вернулся и захлопнул дверь. Слон методично исследовал придомовую территорию в поисках съестных припасов, не обращая внимания на собачий лай.
Источник:
Ссылки по теме:
- Слониха терроризирует туристов, требуя еду
- Время слоновьего тщеславия
- Слон прогнал льва, облив его водой
- Слоны действовали сообща, чтобы помочь детёнышу
- Слон напал на автобус в Индии
Новости партнёров
реклама