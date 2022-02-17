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В ночь на среду, 16 февраля, агентство Reuters запустило трансляцию из Киева, чтобы весь мир был свидетелем вторжения российских войск на Украину. Вторжения не случилось и один из жителей не упустил возможности пошутить.
В кадре появился квадрокоптер с рекламой продажи гаража. На картонке было написано: «Продам гараж на Соломе» и указан номер телефона, который принадлежит посольству России.
Так же кто-то отправил послание иностранцам с помощью азбуки Морзе.
Так же кто-то отправил послание иностранцам с помощью азбуки Морзе.
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