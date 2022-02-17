"Niggers tongue my ***": украинец отправил послание американцам и европейцам с помощью азбуки Морзе

Издание Reuters вело прямую трансляцию с Майдана, ожидая вторжения России. Однако, россияне так и не пришли. Те, кто смотрел трансляцию, заметили автомобиль, моргающий фарами. Приглядевшись, люди...