Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)

Охранники не захотели пускать в торговый центр рыцаря в доспехах

Драматичная сцена замены дроном лампочки на потолке

Озорники: кот и дедушка подшучивают друг над другом

Дрон отвлёк медведя от пробежки

Дворовый актер, у которого еще нет Оскара