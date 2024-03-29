Мужчины имитируют съемку с дрона для туристов

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Туристическая сфера постоянно развивается. С каждым годом появляются всё новые способы заработать на отдыхающих. Взгляните, как специально обученные филиппинцы имитируют съемку с дрона для туристов.
На чем только люди не зарабатывают.
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Ну , снял меня дрон.
И ШТО ?!
Я буду друзьям хвастать , что вот эти вот кадры со мной снимал ДРОН ?
Что тут такого-эдакого не обычного и статусного ?!