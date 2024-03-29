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Мужчины имитируют съемку с дрона для туристов

Мужчины имитируют съемку с дрона для туристов

Автор:
29 марта 2024 08:43
Метки: Видео   Прикол   дрон   квадрокоптер   туристы   филиппины   
1724
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Туристическая сфера постоянно развивается. С каждым годом появляются всё новые способы заработать на отдыхающих. Взгляните, как специально обученные филиппинцы имитируют съемку с дрона для туристов.

На чем только люди не зарабатывают.

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Метки: Видео   Прикол   дрон   квадрокоптер   туристы   филиппины   
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6  комментариев
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11k
Клёст 2 часа назад
Голь на выдумки хитра)
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660
Рома Час назад
А в чём замес ?
Ну , снял меня дрон.
И ШТО ?!
Я буду друзьям хвастать , что вот эти вот кадры со мной снимал ДРОН ?
Что тут такого-эдакого не обычного и статусного ?!
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6k
Rubiroid_47 Час назад
Одного прохода вполне достаточно, нефиг мельтешить.
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490
Добрый Самаритянин Rubiroid_47 Полчаса назад
Это несколько дублей.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Так это и есть дроны. Только наземные, с двумя ногами и руками. А главное - с реальным интеллектом. А не эти, как его - с ИИ.
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44k
Валерий 2 часа назад
побегал, побегал да и убежал в даль вместе со смартфоном, типа улетел но обещал вернуться
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3205 постов (3139 в горячем)

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