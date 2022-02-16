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Рыбак получил контузию из-за своей забывчивости и неосторожности

Рыбак получил контузию из-за своей забывчивости и неосторожности (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 09:39
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Контузия   видео   зимняя рыбалка   рыбак   рыбалка   слабоумие и отвага   
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Любитель зимней рыбалки рассказал, как он получил контузию в палатке из-за несоблюдения техники безопасности. И как он только дожил до своих лет?
"Зато хоть рыба клюёт". В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Контузия   видео   зимняя рыбалка   рыбак   рыбалка   слабоумие и отвага   
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16  комментариев
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30k
Fat Lynx Час назад
Все равно лучше, чем в офисе!
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32
Руслан Минуту назад
Отсутствие или частичное отсутствие мозга, может привести к летальному исходу. Будь ты рыболов, охотник, водитель или просто человек)
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2k
Егерь 9 минут назад
Интересно не его брат?

Ссылка www.youtube.com
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1k
Vad 11 минут назад
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9k
Клёст 16 минут назад
Повезло недотёпе)
А вообще надо было бы ему связку баллонов ,,подогревать,,.
Глядишь и лунка бы пошире образовалась, и рыбу оглушённую сачком доставали бы...
Ну те, кто потом мимо эпицентра проходить будет))
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7k
Trenzel2003 47 минут назад
Есть знакомый рыболов. Убитый человек.
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780
pinbalist 56 минут назад
Не только тупой, но ещё и свинья
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8k
Ном-Номыч Час назад
из-за несколько кг рыбы так рвать жопу. Романтики
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24k
Киры4 2 часа назад
Как у него самого днище не выбило?
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4k
Димка Смола/67 2 часа назад
Случаев с газом на рыбалке тьма !!! Именно по этому я печку купил, дорого билять, тяжелее, + дрова,но как по мне так удобнее и безопаснее. Можно и поспать спокойно и остывает долго.
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9k
Домашние хитрости 2 часа назад
Он газовый балон на огне подогревал?!
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