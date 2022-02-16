Рыбак получил контузию из-за своей забывчивости и неосторожности

1075
1
1
Любитель зимней рыбалки рассказал, как он получил контузию в палатке из-за несоблюдения техники безопасности. И как он только дожил до своих лет?
"Зато хоть рыба клюёт". В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Раскрыт секрет идеального улова рыбаков
- Привязанная к велосипеду собака прыгнула в озеро и поплыла за хозяином
- Последствия укуса шершня на рыбалке
- Отличный улов рыбака
- Аллигатор похитил улов юного рыбака
35
Понравилось35
Новости партнёров
А вообще надо было бы ему связку баллонов ,,подогревать,,.
Глядишь и лунка бы пошире образовалась, и рыбу оглушённую сачком доставали бы...
Ну те, кто потом мимо эпицентра проходить будет))
Придумать докуя чего можно - начиная от проволочной конструкции, приподнимающей баллон над горелкой, заканчивая теплопроводником между горелкой и баллоном.