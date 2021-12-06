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Рыбнаджор: наглая норка обокрала рыбаков

Рыбнаджор: наглая норка обокрала рыбаков (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 11:50
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   милота   норка   рыба   рыбак   рыбалка   
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Норка пришла к любителям зимней рыбалки и тут же обокрала их. Проворный пушной зверек подбежал к мужчинам и стащил одну из недавно пойманных рыб.
Голод не тетка, пирожка не поднесет. В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   животные   милота   норка   рыба   рыбак   рыбалка   
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4  комментария
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11k
Majul 37 минут назад
И ничего не наглая ) Время и силы еще тратить на ловлю рыбкы на обед, сперла и все )
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14k
Объект реальности 4 минуты назад
Это налог.
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1
Алексей 23 минуты назад
Ну так то они к ней домой пришли , это еще вопрос кто кого обокрал!
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−27
голландец Полчаса назад
От рыбаков не убудет, зато зверёк голодным не остался
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Alex Chebrikov

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