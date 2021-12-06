Рыбнаджор: наглая норка обокрала рыбаков

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Норка пришла к любителям зимней рыбалки и тут же обокрала их. Проворный пушной зверек подбежал к мужчинам и стащил одну из недавно пойманных рыб.
Голод не тетка, пирожка не поднесет. В видео присутствует ненормативная лексика.
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