Аллигатор похитил улов юного рыбака

В американском штате Флорида мужчина взял своего семилетнего сына на рыбалку и начал снимать, как мальчик тащит из воды крупную рыбу. Как только юный рыбак вытащил пойманную рыбу из воды, на берег внезапно выскочил аллигатор и схватил её.

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Хищник съел пойманную рыбу и оставил юного рыбака без удочки.