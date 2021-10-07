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Аллигатор похитил улов юного рыбака

Аллигатор похитил улов юного рыбака (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 09:12
Сообщество : Животные
Метки: ynews   аллигатор   видео   рыба   рыбак   рыбалка   сша   улов   
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В американском штате Флорида мужчина взял своего семилетнего сына на рыбалку и начал снимать, как мальчик тащит из воды крупную рыбу. Как только юный рыбак вытащил пойманную рыбу из воды, на берег внезапно выскочил аллигатор и схватил её.
Хищник съел пойманную рыбу и оставил юного рыбака без удочки.

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Метки: ynews   аллигатор   видео   рыба   рыбак   рыбалка   сша   улов   
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1  комментарий
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pilgrimnl Час назад
ппц, если б я знал что в водоеме водятся крокодилы, я б ребенка за километр туда бы не подпустил.. может они так хотят избавится от него? Крупная особь на 2 метра вылетает из воды.
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