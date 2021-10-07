Аллигатор похитил улов юного рыбака

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В американском штате Флорида мужчина взял своего семилетнего сына на рыбалку и начал снимать, как мальчик тащит из воды крупную рыбу. Как только юный рыбак вытащил пойманную рыбу из воды, на берег внезапно выскочил аллигатор и схватил её.
Хищник съел пойманную рыбу и оставил юного рыбака без удочки.
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