Последствия укуса насекомого на рыбалке

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Аллергическая реакция на укус насекомого не заставила рыбака перестать смотреть на мир с позитивом. Свои впечатления от произошедшего мужчина описал в коротком видео. Ролик рекомендуется смотреть со звуком.
Рыбалка удалась! Присутствует ненормативная лексика.
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