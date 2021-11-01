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Последствия укуса насекомого на рыбалке

Последствия укуса насекомого на рыбалке (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 08:23
Сообщество : Юмор
Метки: аллергия   видео   неудача   рыбак   рыбалка   укус   
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Аллергическая реакция на укус насекомого не заставила рыбака перестать смотреть на мир с позитивом. Свои впечатления от произошедшего мужчина описал в коротком видео. Ролик рекомендуется смотреть со звуком.
Рыбалка удалась! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: аллергия   видео   неудача   рыбак   рыбалка   укус   
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5  комментариев
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58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
гидрокартизол в помощь . это аллергическая реакция на укус мошки .
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Довер Иванович Полчаса назад
На Бурята стал похож.
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1k
! жЫтиЕ моЕ ! 40 минут назад
Монголоиды - это покусанные насекомыми еще в утробе матери ?
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2k
Точка 51 минуту назад
Я под стол от смеха стек. Парня жалко конечно. Это вроде как ни шутка и может так опухнуть не до смеху будет.
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10k
Дмитрий Час назад
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Mr.Adamson

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