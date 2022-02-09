Отряд кабанов посетил посёлок в Ленинградской области

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На территорию посёлка Мшинская в Ленинградской области наведалась большая группа кабанов. Лесных жителей сняли камеры уличного наблюдения.
Около двух десятков животных, миновав шлагбаум, зашли на территорию посёлка. Местные жители предполагают, что кабанья делегация искала оставшиеся с осени яблоки и другие лакомства.
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-Да точно, точно! Вот и шлагбаум тот же.
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