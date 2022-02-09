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Отряд кабанов посетил посёлок в Ленинградской области

Отряд кабанов посетил посёлок в Ленинградской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 10:06
Сообщество : Животные
Метки: Ленинградская область   Россия   видео   животные   кабаны   посёлок   прикол   
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На территорию посёлка Мшинская в Ленинградской области наведалась большая группа кабанов. Лесных жителей сняли камеры уличного наблюдения.
Около двух десятков животных, миновав шлагбаум, зашли на территорию посёлка. Местные жители предполагают, что кабанья делегация искала оставшиеся с осени яблоки и другие лакомства.

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Метки: Ленинградская область   Россия   видео   животные   кабаны   посёлок   прикол   
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8  комментариев
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1k
magnum60 3 часа назад
Интересно, не "стадо", не "отара", не "табун" ДАЖЕ. А " ОТРЯД"!!!!!! Отряд кабанов. Можно продолжить ряд - рота лисиц, взвод зайцев.....
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1k
Сергей 2 часа назад
Зачем такая музыка?
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9k
Maddy8 2 часа назад
Кабанья братва.
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4k
Дмитрий 2 часа назад
-Точно вчера здесь тебя обидели?
-Да точно, точно! Вот и шлагбаум тот же.
- Ну п...а тогда всем! Не отстаём!
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1k
TroyDaGood 3 часа назад
Интересно в каком садоводстве? У меня дача во Мшинской )))
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2k
Алекс Чебурашкин 3 часа назад
Это же шашлык сам в гости пришел )))
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53k
doker 3 часа назад
Из-за "ковида" природа очистилась настолько...
что кабаны стали организовывать отряды, партизанские.
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