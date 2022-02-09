Какие следы оставляют на снегу выдры и почему они выглядят именно так

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Мужчина обнаружил на снегу необычные следы и решил узнать, кто и каким образом их оставляет. Вскоре он нашел разгадку.
Оказалось, что подобным образом по снегу любят перемещаться выдры. Во второй части ролика видно, как животное оставляет необычные следы.
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Потому что!..
В недрах тундры выдры в гетрах
Тырят в вёдра ядра кедров.
Выдрав с выдры в тундре гетры,
Вытру выдрой ядра кедра,
Вытру гетрой выдре морду,
Выдру в тундру, ядра в вёдра!