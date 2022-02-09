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Какие следы оставляют на снегу выдры и почему они выглядят именно так

Какие следы оставляют на снегу выдры и почему они выглядят именно так (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 08:37
Сообщество : Животные
Метки: видео   выдра   животные   интересно   прикол   снег   
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Мужчина обнаружил на снегу необычные следы и решил узнать, кто и каким образом их оставляет. Вскоре он нашел разгадку.
Оказалось, что подобным образом по снегу любят перемещаться выдры. Во второй части ролика видно, как животное оставляет необычные следы.

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Метки: видео   выдра   животные   интересно   прикол   снег   
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3k
roy komarov 38 минут назад

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14k
эмосурикат прямоползающий 9 минут назад
так она просто катается
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7k
Trenzel2003 15 минут назад
Почему, почему?
Потому что!..
В недрах тундры выдры в гетрах
Тырят в вёдра ядра кедров.
Выдрав с выдры в тундре гетры,
Вытру выдрой ядра кедра,
Вытру гетрой выдре морду,
Выдру в тундру, ядра в вёдра!
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2k
Aleksandr M. 18 минут назад
А мне вот про выдр вспомнилось)))
Ссылка www.youtube.com
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6k
Борис Карабанов Час назад
- Мужчина, Бианки почитать не желаете? Недорого.
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