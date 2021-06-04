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Сочинские отпугиватели птиц способны прогнать кого угодно, только не голубей

Сочинские отпугиватели птиц способны прогнать кого угодно, только не голубей (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 июня 2021 12:22
Сообщество : Животные
Метки: Россия   Сочи   видео   животные   отпугиватель   прикол   птицы   
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Возле одного из сочинских магазинов недавно повесили специальные отпугиватели птиц. Из колонок доносятся крики диких хищных птиц, которые должно отгонять голубей. Однако вышло несколько иначе и изобретение беспокоит лишь прохожих.

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Метки: Россия   Сочи   видео   животные   отпугиватель   прикол   птицы   
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13k
Serg2001 57 минут назад
Бузову включите... Если это конечно не подпадает под закон о жестоком обращении с животными...)
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7k
Izrin Maria 36 минут назад
У нас на крыше высотки загнездилась пара соколов. Серебристый чеглок, вроде бы.
Желающие пачкать балконы помётом исчезли.
Те, что на скалах гнездятся, охотятся на мелких грызунов и на насекомых.
Одного мы спасали - головой в стекло стукнулся - он обрыгался кузнечиками. Вот вонища!
А городские соколы каждый день птенцам "подают" свежую голубятину.
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