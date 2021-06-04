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Возле одного из сочинских магазинов недавно повесили специальные отпугиватели птиц. Из колонок доносятся крики диких хищных птиц, которые должно отгонять голубей. Однако вышло несколько иначе и изобретение беспокоит лишь прохожих.
Голубей забыли предупредить, что надо бояться и птицы просто не обращают на крики внимания.
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