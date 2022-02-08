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Женская дружба: курица помогла соплеменнице прогнать кота-задиру

Женская дружба: курица помогла соплеменнице прогнать кота-задиру (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 13:14
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   кот   курицы   птицы   
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Курицы тоже способны постоять за себя. Несушка не стала мириться с тем, что соплеменница может стать обедом кота и помогла ей.
Спасенная птица отплатила тем же. Птицы объединились и заставили пушистого задиру отступить.

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Метки: видео   животные   интересно   кот   курицы   птицы   
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8  комментариев
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2k
сеньор Леонсио Час назад
Куда петух смотрит,почему не отпетушил?!
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12k
Александр Полчаса назад
По нашему коту индюшата прыгали и ему пофиг, терпел.
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112
Царь 38 минут назад
Да просто в салочки играют.
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6k
Борис Карабанов 39 минут назад
Вообще-то, намерения у котяры серьёзные. Обычно в деревнях такие порывы ещё на ранних стадиях непедагогичными методами купируют.
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2
Igor 40 минут назад
Мой кот наверное сразу шей перекусил бы курочке .
гены дикаря (Чаузи ф1)
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7k
Игорь 44 минуты назад
с одного двора, коту скучно
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416
Faithless 50 минут назад
Вот п.и.д.о.р. пушистый, щеки еле в камеру помещаются, а он все про еду думает.
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Оо, да...
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А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
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0

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