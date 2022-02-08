Женская дружба: курица помогла соплеменнице прогнать кота-задиру

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Курицы тоже способны постоять за себя. Несушка не стала мириться с тем, что соплеменница может стать обедом кота и помогла ей.
Спасенная птица отплатила тем же. Птицы объединились и заставили пушистого задиру отступить.
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