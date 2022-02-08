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Мужчина пострадал, пытаясь распилить болгаркой бочку

Мужчина пострадал, пытаясь распилить болгаркой бочку (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 08:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   болгарка   бочка   в мире   взрыв   видео   керосин   хлопок   
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Рабочий решил приспособить бочку, в которой раньше находился керосин, для других нужд. Он взял в руки болгарку и начал пилить бочку, как вдруг раздался похожий на взрыв хлопок.
Инновационный метод очистки крыши от снега. Смотреть с 1:10

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Метки: Россия   болгарка   бочка   в мире   взрыв   видео   керосин   хлопок   
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2k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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6k
mr.Poher 3 минуты назад
Привет ЕГЭ.
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859
Ромка Полчаса назад
где картинка с Дарвиным???
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6k
Борис Карабанов 44 минуты назад
А газовый баллон, слабо?
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49k
noName Час назад
Не соблюдай ТБ, это для лохов!!!
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6k
Bartello Час назад
Что за странная тенденция употреблять слово хлопок вместо слова взрыв? Банкомат взрывали - произошел хлопок, газ в квартире - произошел хлопок. Бочка с парами керосина - тоже хлопнула. У нас настолько ретивые бойцы за положительный имидж страны, что решили извести на корню все слова с негативной окраской? Оруэл со своим новоязом нервно курит в сторонке. Давайте проведём конкурс на лучшие замены слов с отрицательными оттенками.
пока начинаем
на первом месте: Отрицательный рост цен.
на втором: не взрыв а хлопок.
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19
sasha Bartello Полчаса назад
так написано в методичках для российских каналов
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Krasava

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