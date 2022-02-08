Мужчина пострадал, пытаясь распилить болгаркой бочку

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Рабочий решил приспособить бочку, в которой раньше находился керосин, для других нужд. Он взял в руки болгарку и начал пилить бочку, как вдруг раздался похожий на взрыв хлопок.
Инновационный метод очистки крыши от снега. Смотреть с 1:10
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на первом месте: Отрицательный рост цен.
на втором: не взрыв а хлопок.