В Казахстане набирают обороты языковые патрули

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Активист Диас Кузаиров ходит по торговым центрам Павлодара (Северный Казахстан, 40% населения русские), снимая на камеру вывески, меню заведении и требуя от сотрудников торгового центра объяснении, почему нет вывесок на казахском языке. Блогер провоцирует продавцов, третирует женщин, чтобы они объяснили ему, почему всё написано на русском языке. Надписи, в которых перевод на казахский стоит ниже, чем русская надпись, блогера тоже не устраивают. Продавцы одного из бутиков перекрыли блогеру выход, требуя представиться, на что он невозмутимо отвечает, что не обязан этого делать. «Опять национальный вопрос подняли! Как достали уже! Вы лучше по заводу поднимите вопрос» - начали возмущаться женщины. Одна из продавцов вышла из себя и в сердцах обозвала блогера тварью, дав блогеру отличный повод для заявления в полицию. Когда дошло до вызова полиции и пришёл руководитель ТЦ, Кузаиров на казахском начал спрашивать, какие законы он нарушает и разве он неправ. Подобные проверки мужчина устраивает регулярно и выкладывает ролики на свой youtube-канал.