В Казахстане набирают обороты языковые патрули

1446
1
1
Последователи скандально известного в Казахстане активиста Куата Ахметова, заставлявшего людей извиняться за то, что те говорят на русском языке, решили продолжить дело своего лидера и начали терроризировать русскоязычное население.
Активист Диас Кузаиров ходит по торговым центрам Павлодара (Северный Казахстан, 40% населения русские), снимая на камеру вывески, меню заведении и требуя от сотрудников торгового центра объяснении, почему нет вывесок на казахском языке. Блогер провоцирует продавцов, третирует женщин, чтобы они объяснили ему, почему всё написано на русском языке. Надписи, в которых перевод на казахский стоит ниже, чем русская надпись, блогера тоже не устраивают. Продавцы одного из бутиков перекрыли блогеру выход, требуя представиться, на что он невозмутимо отвечает, что не обязан этого делать. «Опять национальный вопрос подняли! Как достали уже! Вы лучше по заводу поднимите вопрос» - начали возмущаться женщины. Одна из продавцов вышла из себя и в сердцах обозвала блогера тварью, дав блогеру отличный повод для заявления в полицию. Когда дошло до вызова полиции и пришёл руководитель ТЦ, Кузаиров на казахском начал спрашивать, какие законы он нарушает и разве он неправ. Подобные проверки мужчина устраивает регулярно и выкладывает ролики на свой youtube-канал.
×
×
Другая женщина, пожелавшая остаться неизвестной, записывает на видео, как она звонит в акимат Павлодара и начинает задавать провокационные вопросы секретарю акима, потому что девушка ответила на звонок, представившись на русском языке. Женщина ехидно интересуется, относится ли Павлодар к "Ресейской Федерации" и кто дал приказ девушке говорить на русском. Звонившая всячески пыталась подвести секретаря к ответу, что это приказ акима, но девушка пыталась выкрутиться, а потом бросила трубку.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Не стреляй, ребёнок!": мужчина учит подростка скрываться от полицейской погони
- «Очень удобно»: необычный номер в одной из гостиниц Казахстана
- Буйный пациент нарвался на анестезиолога из народа
- Казахстан охватила волна протестов из-за повышения цен на сжиженный газ
- Судисполнитель и забор: рэпер Snoop Dogg прославил в сети ролик из Казахстана
23
Понравилось23
Новости партнёров
Че,не сходил к русским когда они туда к нему прилетали в составе ограниченного контингента?
)(Ули ты тут старой информацией конфликт разжиганшь?!
Этого блогера-нацика давно уже приструнили!
.
https://tsargrad-tv.turbopages.org/tsargrad.tv/s/articles/borotsja-s-russkimi-sebe-dorozhe-na-sozdatelja-jazykovyh-patrulej-v-kazahstane-zaveli-delo_400805https://tsargrad-tv.turbopages.org/tsargrad.tv/s/articles/borotsja-s-russkimi-sebe-dorozhe-na-sozdatelja-jazykovyh-patrulej-v-kazahstane-zaveli-delo_400805
Лучше не скажешь ))
Вот вернуться надо в 18й век и подсказать царю Александру , что за скальпы казахов и киргизов надо платить деньги, а на их землях можно расселять крестьян новгородской губернии. Крутяк ?
Покажи рекламу на ирокезском языке в Нью-Йорке , Гуронскую автономию в составе США и учебник по языку апачей ? Слабо ?
И куда это всё проклятые фашисты попрятали.