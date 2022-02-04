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В Казахстане набирают обороты языковые патрули

В Казахстане набирают обороты языковые патрули (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 23:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Диас Кузаиров   Казахстан   Куат Ахметов   Павлодар   активисты   национализм   языковые патрули   
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Последователи скандально известного в Казахстане активиста Куата Ахметова, заставлявшего людей извиняться за то, что те говорят на русском языке, решили продолжить дело своего лидера и начали терроризировать русскоязычное население.
Активист Диас Кузаиров ходит по торговым центрам Павлодара (Северный Казахстан, 40% населения русские), снимая на камеру вывески, меню заведении и требуя от сотрудников торгового центра объяснении, почему нет вывесок на казахском языке. Блогер провоцирует продавцов, третирует женщин, чтобы они объяснили ему, почему всё написано на русском языке. Надписи, в которых перевод на казахский стоит ниже, чем русская надпись, блогера тоже не устраивают. Продавцы одного из бутиков перекрыли блогеру выход, требуя представиться, на что он невозмутимо отвечает, что не обязан этого делать. «Опять национальный вопрос подняли! Как достали уже! Вы лучше по заводу поднимите вопрос» - начали возмущаться женщины. Одна из продавцов вышла из себя и в сердцах обозвала блогера тварью, дав блогеру отличный повод для заявления в полицию. Когда дошло до вызова полиции и пришёл руководитель ТЦ, Кузаиров на казахском начал спрашивать, какие законы он нарушает и разве он неправ. Подобные проверки мужчина устраивает регулярно и выкладывает ролики на свой youtube-канал. 
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Другая женщина, пожелавшая остаться неизвестной, записывает на видео, как она звонит в акимат Павлодара и начинает задавать провокационные вопросы секретарю акима, потому что девушка ответила на звонок, представившись на русском языке. Женщина ехидно интересуется, относится ли Павлодар к "Ресейской Федерации" и кто дал приказ девушке говорить на русском. Звонившая всячески пыталась подвести секретаря к ответу, что это приказ акима, но девушка пыталась выкрутиться, а потом бросила трубку.

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Метки: Диас Кузаиров   Казахстан   Куат Ахметов   Павлодар   активисты   национализм   языковые патрули   
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Силен ходить да на баб наезжать....
Че,не сходил к русским когда они туда к нему прилетали в составе ограниченного контингента?
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−52
Esei 13 минут назад
Узколобым баранам объясняю. Запомните тупицы. Земли Казахстану никто не дарил. Учите историю дебилы алкашня. Наоборот юг россии исконно казахские земли. Омск, Оренбург, Астрахань и др. Их забрал русский царь. Далее запомните дебилы казахи и сами строили города несмотря на то, что были кочевниками это Тараз, Созак, Отрар и многие другие. Москва поднялась за счет кочевников по инициативе половецкой принцессы. До романовых все ваши князья имели тюркские корни в том числе Грозный Иван по материнской линии потомок Мамая. Донской не освободил от ига а был верным вассалом хана Золотой орды и Роися была частью орды. В рус языке много слов образовалось от каз. языка. Например "деньги" от слова "тенге". Учите историю лохи
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10k
Бендер Родригес 45 минут назад
Ну так собрать всех казахов и отправить на родину. Пусть у себя порядок наведут, а потом уже сюда едут работать. И пока не наведут - не пускать никого! В течении недели таких вот провокаторов вычистят.
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510
WORLD 46 минут назад
Авторша дура тупорылая!
)(Ули ты тут старой информацией конфликт разжиганшь?!
Этого блогера-нацика давно уже приструнили!
.
https://tsargrad-tv.turbopages.org/tsargrad.tv/s/articles/borotsja-s-russkimi-sebe-dorozhe-na-sozdatelja-jazykovyh-patrulej-v-kazahstane-zaveli-delo_400805https://tsargrad-tv.turbopages.org/tsargrad.tv/s/articles/borotsja-s-russkimi-sebe-dorozhe-na-sozdatelja-jazykovyh-patrulej-v-kazahstane-zaveli-delo_400805

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4k
A 49 минут назад
Если в одной только Москве начать ответную ( зеркально) акцию, то половина города опустеет. В метро зайдешь, как в Азии себя ощущаешь. Кругом "эшкере" одно... Татаро-монгольское иго какое-то, вторая волна
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11k
gnyS i Час назад
Месть за обгаженные недавно портки ?
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5k
Сергей Час назад
Забавно. В каждой стране, даже в благополучной, продолжаются межрасовые и межнациональные распри. Есть какой то процент мудаков, которые живут в средневековье. И у нас, и у них. Надо их всех собрать и устроить чемпионат мира - королевскую битву. Пусть друг друга херачат.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Видно, Казахстан позавидовал Неньке. Хочет, чтобы было, как на Украине. Ну-ну. Так Россия потихоньку заберет обратно все свои земли, которые большевики подарили братушкам.
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172
Карл Такойто 2 часа назад
В любой стране у которой есть свой национальный язык и культура,будут подниматься такие вопросы. Потому что всегда будут люди которых будет задевать такое. Если страна Казахстан,государственных языка два-казахский и русский. Но страна всё таки называется Казахстан и живут там в основном казахи, значит и надписи должны быть либо на обеих языках либо на казахском. И не будет проблем.Потому что русский в Казахстане всё таки язык иностранный,хоть его и все знают. А никому не понравится когда у него в стране надписи будут только на иностранном языке,это выглядит как вызов. Отсюда и возникают трения. В Москве многие не довольны что в метро надписи на таджикском и узбекском присутствуют,но эти надписи дублирующие,и то люди недовольны. А прикиньте будет только на узбекском,заходишь в кафе какое нибудь а тебе на узбекском приносят меню- неприятно согласитесь и выглядит как вызов-типо мы тут хозяева. Вот и казахам неприятно,поэтому надо чувствовать такие моменты и вести себя уважительно,тогда и проблем не будет. А если выеживаться, и вой поднимать как тут многие в комментариях,то кончится это расцветом национализма как на Украине.
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172
Карл Такойто Павел Новиченко Час назад
Но вот за такие разговоры русских отовсюду и выпинывают
Когда они украинцам пытаются доказать что у них вообще не страна а хутор России и язык их не язык а наречие,а потом удивляются а чего их там не любят
По Казахстану я так понимаю такая же повестка,тоже не язык а наречие и не независимое государство а российская область,да? Ну с таким подходом скоро и из Казахстана значит выпнут
учитесь у запада как надо с малыми странами и народами отношения выстраивать,с уважением к национальной культуре и языку,а пока вы будете своё превосходство демонстрировать пытаться и объяснят кто тут папа,будете только агрессию в свой адрес провоцировать- это недалёкое поведение))
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172
Карл Такойто Павел Новиченко 47 минут назад
У США немного другой уровень влияния)Им если чего то не нравится они просто звонят президенту этой страны и просят разобраться,им почти никто не отказывает,потому что чревато прежде всего экономическими последствиями-их же не зря гегемоном называют. Не надо себя с ними сравнивать. У России такого влияния близко нет,тем более в Казахстане-это понятно и по тому как Токаев порешал свои проблемы и попросил российские войска на выход потому что это не понравилось Китаю,а экономически Китай важнее для Казахстана. Так они ещё и русофоба на должность министра по культуре назначили в Казахстане)) И что? И ничего умылись в Рф. Так что стоит выстраивать свою политику в соответствии со своими возможностями,а не когда понтов как у США а экономика 1,5% мирового ВВП. У США как бы понты соответствуют и влиянию и размеру экономики
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5k
Sanar 2 часа назад
Автор, я влепил минус за заголовок, единичные хайпожоры блохеры, это не "набирающие обороты", это просто гавно, лично летаю в четыре аэропорта KZ мы даже с диспами общаемся на русском языке, редко когда просят на английском, но это для них, хотя выбор за мной кто запрашивается.
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343
Илья 2 часа назад
Вот потому и взяли жители Донбасса в руки оружие - что бы защитить себя от всякой нацистско-националистической мрази, которая диктует им на каком языке говорить.
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277
Pi11igrim 2 часа назад
Сами чисто разговаривают на русском, и еще спрашивают, почему все на русском...
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5k
Владимир 2 часа назад
Блин я тут че подумал.... Сорян внутренние измышления. Так вот, если помимо слова "скидки" Слово "sale" Ровно как и названия конторе "ozon"" Willdberies" "Nike" "Adidas" И т. д. Почему они не вызывают какой-то неприязни и вопроса почему не на том языке который им удобный.? Это просто моральные уроды, на месте местных я бы нашёл этих ублюдков. Потому что, именно из-за таких как они и произошли последние события.
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146
Alex 2 часа назад
Как же з.а.е. бали все эти чурки. Почему его в январе не сожгли?
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−142
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
это как у хохлов ))) за что платят то эти госдеповские петухи и кукарекают.
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3k
VPJ 2 часа назад
Девушкам выдать АКМ, на такие приветствия, автомат выдаст короткой очередью : "Джяляб котак".
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Нужно просто принять закон,чтобы все вывески были на национальном языке
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8k
sivanov1079 2 часа назад
Переписывать всех гандонов, а пр пересечении границы [мат] им 282ю
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110
shaman2000 2 часа назад
Вот же делать нехер.
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