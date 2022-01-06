«Братик, здорово! Мы на месте - готовимся раз… майданутых казахов»

Это поганый фейк. Впервые его выложили в NEXTE - это канал белорусских оппозиционеров, а потом его радостно подхватили западЭнцы и прочая братва, которая ненавидит Россию и все, что с нами связано.

Отдельно для них: можете тужиться и придумывать, можете хоть обгадиться на ходу - ничего у вас не выйдет. Даже фейк нормальный сделать не можете. Особенно мне понравилось: «Всем нашим - салам!»)

Тем не менее, готовьтесь - скоро появятся «новости» о «русских снайперах на крышах», которые «расстреливают протестующих». А спецназовцы «пытают и мучают мирное население». Таким вот поганеньким образом устроена пропаганда и информационная война.

Но вы люди прокачанные и на такой бред не поведетесь. Пусть на Евроньюс над этим шлаком «ужасаются».