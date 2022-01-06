«Братик, здорово! Мы на месте - готовимся раз… майданутых казахов»

В сети появилось видео о «прибытии» российских военных в Казахстан.
Как известно, Россия направила в Казахстан подразделения 45 бригады спецназначения ВДВ, а также Ивановского и Ульяновского соединений.
Вот как они грузятся и отправляются в республику:
Бойцы будут охранять объекты инфраструктуры, ни о каком «подавлении» протестующих и участии в уличных боях речи не идет. Это несколько раз подчеркивали в Министерстве обороны РФ. А техника и оружие нужны для того, чтобы в случае чего отогнать «протестунов» - судя по всему, это ребята отмороженные и от них можно ожидать чего угодно. Но разбираться с ними и подавлять беспорядки должны казахстанские власти и силовики. Так что никто не собирается втравливать наших ребят в новую войну.
Но в сети уже появился видос с «приветствием» от одного из «наших» бойцов:
Это поганый фейк. Впервые его выложили в NEXTE - это канал белорусских оппозиционеров, а потом его радостно подхватили западЭнцы и прочая братва, которая ненавидит Россию и все, что с нами связано.
Отдельно для них: можете тужиться и придумывать, можете хоть обгадиться на ходу - ничего у вас не выйдет. Даже фейк нормальный сделать не можете. Особенно мне понравилось: «Всем нашим - салам!»)
Тем не менее, готовьтесь - скоро появятся «новости» о «русских снайперах на крышах», которые «расстреливают протестующих». А спецназовцы «пытают и мучают мирное население». Таким вот поганеньким образом устроена пропаганда и информационная война.
Но вы люди прокачанные и на такой бред не поведетесь. Пусть на Евроньюс над этим шлаком «ужасаются».
Источник:
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Каким братьям работать? Тем, что фейки лепят?
Поэтому не понимаю обилия внимания к этому событию...
Нам каким боком уперлась эта ситуация?
Опять "выход к морю"? Ресурсы? Политическая подоплека?
Все мимо вроде....
Че за эту тему зацепились, неужели отвелечение внимания от важного? Или эта тема чем-то важна сама по себе?
Давно понятно - вбросы/выбросы фейков это инструмент в популизме политиков.
Непонятно, на что рассчитывали. Всерьез думали, что Россия, которая, фактически, ставит ультиматумы НАТО, рассказывает о "красных линиях" будет просто смотреть?
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Ага. Мирные трактора и мирное огнестрельное оружие это лишний раз подтверждает. А кто в этом сомневается, тот иностранный агент и террорист.
Очень познавательно и доказательно.
И главное,100 процентная узнаваемость Российского спецназа,ага.
А в Казахстане Байконур...
Они просто недавно у себя в городе разогнали гадюшник со всякой нечисть весьма специфичным способом, со слов же одной нечисти
пид-сов-фейкометчиков надо по статье за терроризм судить, мрази, вот честно! или стразу на расстрел их нафиг.