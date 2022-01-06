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«Братик, здорово! Мы на месте - готовимся раз… майданутых казахов»

«Братик, здорово! Мы на месте - готовимся раз… майданутых казахов» (1 фото + 3 видео)

Автор:
06 января 2022 19:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Бригада   Казахстан   беспорядки   бойцы   вдв   миротворцы   протесты   
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В сети появилось видео о «прибытии» российских военных в Казахстан.

Как известно, Россия направила в Казахстан подразделения 45 бригады спецназначения ВДВ, а также Ивановского и Ульяновского соединений.

Вот как они грузятся и отправляются в республику:

Бойцы будут охранять объекты инфраструктуры, ни о каком «подавлении» протестующих и участии в уличных боях речи не идет. Это несколько раз подчеркивали в Министерстве обороны РФ. А техника и оружие нужны для того, чтобы в случае чего отогнать «протестунов» - судя по всему, это ребята отмороженные и от них можно ожидать чего угодно. Но разбираться с ними и подавлять беспорядки должны казахстанские власти и силовики. Так что никто не собирается втравливать наших ребят в новую войну.

Но в сети уже появился видос с «приветствием» от одного из «наших» бойцов:

Это поганый фейк. Впервые его выложили в NEXTE - это канал белорусских оппозиционеров, а потом его радостно подхватили западЭнцы и прочая братва, которая ненавидит Россию и все, что с нами связано.

Отдельно для них: можете тужиться и придумывать, можете хоть обгадиться на ходу - ничего у вас не выйдет. Даже фейк нормальный сделать не можете. Особенно мне понравилось: «Всем нашим - салам!»)

Тем не менее, готовьтесь - скоро появятся «новости» о «русских снайперах на крышах», которые «расстреливают протестующих». А спецназовцы «пытают и мучают мирное население». Таким вот поганеньким образом устроена пропаганда и информационная война.

Но вы люди прокачанные и на такой бред не поведетесь. Пусть на Евроньюс над этим шлаком «ужасаются».

Источник:

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Метки: Бригада   Казахстан   беспорядки   бойцы   вдв   миротворцы   протесты   
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36  комментариев
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12k
prison80 Час назад
Работайте братья !!!
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4k
mtonaka 2 минуты назад
Нынче надо быть готовым что всякая нечисть начнёт очередную истерии по поводу России...
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1k
Александр 16 минут назад
Это ещё одна оккупация соседней страны. Не думаю, что после всего, казахи будут хорошо относиться к русским. А Пашинян, который сам пришёл к власти на народных протестах, на этом скорее всего свою карьеру и закончит.
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476
Карл Такойто Александр 11 минут назад
Насчёт отношения ты абсолютно прав,там и так с этим не всё хорошо,но как бы там ни было, войска другого государства которые прибывают подавлять и стрелять в граждан твоего государства,с какими бы благими намерениями они это не делали-у большинства местных сомневаюсь что вызовет положительные эмоции.
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5k
Олег 16 минут назад
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1k
Али 17 минут назад
НЕуважаемые боты (в т.ч. псевдолюди на зарплате), пруфы в студию! Как с одной, так и с другой стороны! Записать и положить мутный видосик может и ежик. Назвать его фейком тоже. Выкладывайте доказательства или неоспоримые опровержения или заткнитесь!!! Задрали боты и различного рода пропогандоны в сетях!!!
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476
Карл Такойто 22 минуты назад
Не очень понял что на этом видео про ,,майданутых казахов,, не так? Может это и пропаганда не знаю,но с другой стороны тут все кремлеботы хором вопят в комментариях про майданутых казахов и что их надо мочить. Как бы их позиция полностью совпадает с позицией на солдата на этом видео
Да и с другой стороны а что там ещё делать армии другой страны? Они что уговорами их собираются утихомирить? Будут им проповеди Соловьева с Кисилевым включать?
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14k
Алексей 23 минуты назад
Я много постов пропустил про события в Казахстане, будучи в отрыве от цивилизации в первые дни праздников.
Поэтому не понимаю обилия внимания к этому событию...
Нам каким боком уперлась эта ситуация?
Опять "выход к морю"? Ресурсы? Политическая подоплека?
Все мимо вроде....
Че за эту тему зацепились, неужели отвелечение внимания от важного? Или эта тема чем-то важна сама по себе?
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5k
Бу 23 минуты назад
Пропаганда не дремлет.
Давно понятно - вбросы/выбросы фейков это инструмент в популизме политиков.
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47k
zloykoyot Полчаса назад
Странно что нет видео казахских нацгвардейцев в беретах с кокардой Советской Армии, которые говорят что власть достала и они переходят на сторону протестующих.
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31k
Крымчанка Полчаса назад
Дай Бог здоровья и силы нашим парням. И живыми вернуться обязательно. Стоять насмерть за своих, за правое дело и за интересы России. Потому что интересы России и Казахстана вполне совпадают - крепкое спокойно живущее государство, без майданов и террористов, надёжный друг, брат и союзник, а не рассадник майдановской заразы. А как именно искоренять нечисть, на месте мужики разберутся.
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30k
a.fey Полчаса назад
Мозгов нет. Войска ОДКБ могут вводиться если страна подверглась агрессии из вне. Ввиду того, что информационное обеспечение шабаша открыто осуществляется NEXTой с территории Польши, руководство с территории Украины, агрессия из вне лежит на поверхности.
Непонятно, на что рассчитывали. Всерьез думали, что Россия, которая, фактически, ставит ультиматумы НАТО, рассказывает о "красных линиях" будет просто смотреть?
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192
Nаnе First NameLаst Полчаса назад
ни о каком «подавлении» протестующих и участии в уличных боях речи не идет.
=========
Ага. Мирные трактора и мирное огнестрельное оружие это лишний раз подтверждает. А кто в этом сомневается, тот иностранный агент и террорист.
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707
kan35 Полчаса назад
О! Пошла кремлёвская пропаганда. Как обычно - путаная и уклончивая. Потому что ещё не определились что конкретно происходит и кого топить, а кого - спасать.
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192
Nаnе First NameLаst kan35 Полчаса назад
Они сначала определятся, какие территории Казахстана исконно русские и где обижабт русскоязычных. А потом уже дошлют методички, кого нужно ненавидеть, а кого из Токаевых молодцы и законная власть.
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13k
net 36 минут назад
Сигарета херню говорит))
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2k
Sergius SPb 43 минуты назад
Какая-то рука с сигаретой в руке чего-то там вещает.....
Очень познавательно и доказательно.
И главное,100 процентная узнаваемость Российского спецназа,ага.
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2k
Sergius SPb 47 минут назад
А чеченцы что до Киева не долетели в 2014 году до Казахстана долетят?
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2k
Sandmännchen (DDR) 52 минуты назад
Как всё достало. Манипуляторы обложили. Теория и практика лжи в действии. Все врут, кому (и надо ли) верить?
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3k
Директор свежего воздуха 55 минут назад
Ростовский ОМОН, интересно, участвует?
Они просто недавно у себя в городе разогнали гадюшник со всякой нечисть весьма специфичным способом, со слов же одной нечисти
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21k
hebpat 56 минут назад
Ребята вы должны знать - вы военнослужащие, если против вас стоят ублюдки вы должны твёрдо осознавать - их нужно убивать, стреляйте и не дуайте, вы спасете свою страну, свою державу, вы должны понимать, что такое честь и совесть, те кто стоят против вас это нелюди, они не хотят подарить вам свободу и демократию им заплатили и ради бабоса они готовы на всёёёёё, не верьте им, защищайте свою страну и берегите свою родину
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290
аккаунт_удален hebpat 43 минуты назад
Они в чужой стране, ватный [мат]
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5k
Владимир 56 минут назад
Походу видео вообще для одноклеточных, в такую ху.. ю только полный имбицил поверить может. А для кого видео ещё вопрос если в Казахстане интернет обрубили?
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10k
☾ Атеист ☽ 58 минут назад
Да, эти чм:шники еще много своих видосиков налепят..
пид-сов-фейкометчиков надо по статье за терроризм судить, мрази, вот честно! или стразу на расстрел их нафиг.
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