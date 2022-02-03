Два железнодорожника пострадали при сходе вагонов в Москве

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Следователи проводят проверку после схода с рельсов вагонов на станции «Люблино-Сортировочное» на юго-востоке Москвы минувшей ночью. В результате инцидента пострадали два человека – составитель поездов и работник станции. Их доставили в больницу.
Старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская рассказала подробности инцидента:
«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту схода порожних вагонов на участке Московской железной дороги организована доследственная проверка. По предварительным данным следствия, 3 февраля 2022 в 01:55 на железнодорожной станции «Люблино-Сортировочное» при производстве маневровой работы по перестановке состава из 61 вагона допущен проезд повторительного горочного светофора с запрещающим сигналом, в результате чего произошло боковое столкновение на стрелочном переводе с другим составом, что повлекло сход восьми порожних вагонов»
В видео присутствует ненормативная лексика.
«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту схода порожних вагонов на участке Московской железной дороги организована доследственная проверка. По предварительным данным следствия, 3 февраля 2022 в 01:55 на железнодорожной станции «Люблино-Сортировочное» при производстве маневровой работы по перестановке состава из 61 вагона допущен проезд повторительного горочного светофора с запрещающим сигналом, в результате чего произошло боковое столкновение на стрелочном переводе с другим составом, что повлекло сход восьми порожних вагонов»
В видео присутствует ненормативная лексика.
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Метки: Москва видео инцидент поезд столкновение
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