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Два железнодорожника пострадали при сходе вагонов в Москве

Два железнодорожника пострадали при сходе вагонов в Москве (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 10:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   инцидент   поезд   столкновение   
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Следователи проводят проверку после схода с рельсов вагонов на станции «Люблино-Сортировочное» на юго-востоке Москвы минувшей ночью. В результате инцидента пострадали два человека – составитель поездов и работник станции. Их доставили в больницу.
Старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская рассказала подробности инцидента:

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту схода порожних вагонов на участке Московской железной дороги организована доследственная проверка. По предварительным данным следствия, 3 февраля 2022 в 01:55 на железнодорожной станции «Люблино-Сортировочное» при производстве маневровой работы по перестановке состава из 61 вагона допущен проезд повторительного горочного светофора с запрещающим сигналом, в результате чего произошло боковое столкновение на стрелочном переводе с другим составом, что повлекло сход восьми порожних вагонов»

В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Москва   видео   инцидент   поезд   столкновение   
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8k
Hunson Abadeer 57 минут назад
чья вина?
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1k
Максим Максимов 15 минут назад
АХТУНГ!!!! Партизанен! Партизанен, ферфлюхт!!!! Аларм! Аларм!!!
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2k
Сергей Сергеев 2 часа назад
На сортировочных горках сходы - обычное явление.
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