Ночные похождения двух подозрительных москвичей

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Не совсем адекватный подросток устроил погром в подъезде дома в Москве. Он носился по этажам в 3 часа ночи, кричал и пытался сломать всё, до чего мог дотянуться. Знакомый подростка хоть и находился в более адекватном состоянии, но не особо пытался его остановить.
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Вот и выросло поколение тех, кого не наказывали в детстве. В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А ещё не поздно. Прилюдная порка розгами, восстановление сломанного за свой счёт и принудительные работы по уборке общественной территории (в случае отказа повторная порка, пока не начнёт работать). На первый раз - пару недель, а при рецидиве - пол года. Большинству эти меры быстро вправят мозги.