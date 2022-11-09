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Ночные похождения двух подозрительных москвичей

Ночные похождения двух подозрительных москвичей

Автор:
09 ноября 2022 09:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   видео   инцидент   неадекват   подростки   подъезд   
1403
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Не совсем адекватный подросток устроил погром в подъезде дома в Москве. Он носился по этажам в 3 часа ночи, кричал и пытался сломать всё, до чего мог дотянуться. Знакомый подростка хоть и находился в более адекватном состоянии, но не особо пытался его остановить.

Закладку искали?

Вот и выросло поколение тех, кого не наказывали в детстве. В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   Россия   видео   инцидент   неадекват   подростки   подъезд   
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17  комментариев
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11k
Dihydrogen Monoxide Час назад
радужный плащ "главного героя" говорит о многом...
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3k
Дмитрий Минуту назад
солюшка родная
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37
Alex Roland 22 минуты назад
Расцветка куртки напоминает один распространенный европейский флаг ... совпадение???
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783
Максим Макашев 37 минут назад
Представитель педерастов в куртке с расцветкой ЛГБТ.
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6k
ГГалка 38 минут назад
судя по видео они закладку не искали, а уже нашли. ппц. солямба страшная штука(
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51k
Олег 44 минуты назад
это не подростки, это уже животные.
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14k
ss 45 минут назад
"Вот и выросло поколение тех, кого не наказывали в детстве."
_______
А ещё не поздно. Прилюдная порка розгами, восстановление сломанного за свой счёт и принудительные работы по уборке общественной территории (в случае отказа повторная порка, пока не начнёт работать). На первый раз - пару недель, а при рецидиве - пол года. Большинству эти меры быстро вправят мозги.
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15k
Совранский 46 минут назад
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262
Flint 46 минут назад
Я всю ждал, пока один из жильцов не выйдет и не спустит его через ''мусоропровод-экспресс''. Не дождался. Абидна,плиать.
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71k
Доктор Джонс 55 минут назад
И что никто из жильцов не вышел, кизды не дал?
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37
Alex Roland Доктор Джонс 17 минут назад
Я бы тоже не вышел .. полицию бы вызвал но приехали бы с опозданием .. а выйдешь или сам в больничку а если они туда то ты в тюрьму
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3k
pinbalist Час назад
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20k
ЦСКА Час назад
Видео с извинениями вышло уже??
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33
SeledkinStar ЦСКА 48 минут назад
Ждем на днях
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