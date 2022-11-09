Ночные похождения двух подозрительных москвичей

Не совсем адекватный подросток устроил погром в подъезде дома в Москве. Он носился по этажам в 3 часа ночи, кричал и пытался сломать всё, до чего мог дотянуться. Знакомый подростка хоть и находился в более адекватном состоянии, но не особо пытался его остановить.

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Закладку искали? Вот и выросло поколение тех, кого не наказывали в детстве. В видео присутствует ненормативная лексика.