Мужчина с коляской разбил молотком несколько стёкол в поезде

В Чехии сотрудники полиции обратились к неравнодушным гражданам с просьбой помочь в опознании мужчины. Молодой отец украл молоток из вагона, а затем разбил им несколько стекол в отправлявшемся поезде.

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Малыш, которому не повезло с папой Камера наблюдения запечатлела, как мужчина разбивает молотком несколько стекол. Что в голове у таких людей?!