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Мужчина с коляской разбил молотком несколько стёкол в поезде

Мужчина с коляской разбил молотком несколько стёкол в поезде

Автор:
09 ноября 2022 11:54
Метки: видео   инцидент   молоток   отец   поезд   чехия   
311
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1
В Чехии сотрудники полиции обратились к неравнодушным гражданам с просьбой помочь в опознании мужчины. Молодой отец украл молоток из вагона, а затем разбил им несколько стекол в отправлявшемся поезде.

Малыш, которому не повезло с папой

Камера наблюдения запечатлела, как мужчина разбивает молотком несколько стекол. Что в голове у таких людей?!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   инцидент   молоток   отец   поезд   чехия   
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6  комментариев
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2k
Оксид Бетона 55 минут назад
ДА это прям пид.арас какой-то!
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16k
Alex ASK Полчаса назад
Так вот ты какой, велкопоповицкий козёл
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15k
куджо 39 минут назад
походу машинист подал сигнал перед отправлением, что не понравилось папашке...
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16
Sata33 47 минут назад
Не так давно все электрички были уделаны подобными персонажами , пока камеры везде не понатыкали ....
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9k
Игорь 53 минуты назад
в головах - ГОВНО и эта проблема - интернациональна
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