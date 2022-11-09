Мужчина с коляской разбил молотком несколько стёкол в поезде

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В Чехии сотрудники полиции обратились к неравнодушным гражданам с просьбой помочь в опознании мужчины. Молодой отец украл молоток из вагона, а затем разбил им несколько стекол в отправлявшемся поезде.
Малыш, которому не повезло с папой
Камера наблюдения запечатлела, как мужчина разбивает молотком несколько стекол. Что в голове у таких людей?!
Источник:
АНТИФИШКИ
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