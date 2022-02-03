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Мужчина пожаловался своей дочери на женскую логику

Мужчина пожаловался своей дочери на женскую логику (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 10:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дочь   женская логика   кабриолет   логика   папа   
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Глава семейства решил обсудить с дочерью женскую логику. В качестве примера он взял жену, которая очень хочет себе новую машину.
Он рассказал о просьбе женщины купить кабриолет. Однако есть одно "но".

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Метки: Юмор   видео   дочь   женская логика   кабриолет   логика   папа   
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 16 минут назад
а чего дед в шапке?
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Матвей 24 минуты назад
Из старого: "На конкурсе генераторов случайных чисел победила женская логика."
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