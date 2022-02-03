Мужчина пожаловался своей дочери на женскую логику

478
1
1
Глава семейства решил обсудить с дочерью женскую логику. В качестве примера он взял жену, которая очень хочет себе новую машину.
Он рассказал о просьбе женщины купить кабриолет. Однако есть одно "но".
Источник:
Ссылки по теме:
- Как мужчина приносил своей дочке еду, когда она была на самоизоляции
- Девочка не узнала отца без бороды
- Забавная реакция обезьяны на фокус
- Познавательная книга о женской логике
- Дочка музыканта вышла на сцену, чтобы обнять его
19
Понравилось19
Новости партнёров