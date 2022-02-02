Неудачный трюк рабочего повеселил его коллег

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Рабочие заскучали и решили устроить покатушки на рабочих машинах. При выполнении очередного трюка что-то пошло не так.
Первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины.
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