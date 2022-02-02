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Неудачный трюк рабочего повеселил его коллег

Неудачный трюк рабочего повеселил его коллег (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 12:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   люди   неудача   рабочие   фейл   экстрим   
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Рабочие заскучали и решили устроить покатушки на рабочих машинах. При выполнении очередного трюка что-то пошло не так.
Первые 40 лет детства самые сложные в жизни мужчины.

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Метки: Юмор   видео   люди   неудача   рабочие   фейл   экстрим   
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8  комментариев
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3k
DyadyaSasha 2 часа назад
Очередной тиктокер которому его работа надоела?
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Hunson Abadeer 19 минут назад
писты от начальства точно прилетит
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30k
ACU900 Час назад
Их начальник тоже повеселится когда весельчаков но ковер объяснительную писать вызовет...
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621
Мрачный Жнец 2 часа назад
Который раз за неделю он веселит?
Сколько раз ещё БУДЕТ веселить?
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
Смех дебильный. Будто макаки усераются
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7k
Ysik 2 часа назад
"Ему бы на вираж уйти, а он потянул и .... но отчаянно".
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