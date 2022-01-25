Как мужчина приносил своей дочке еду, когда она была на самоизоляции

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21-летняя австралийская учительница заболела коронавирусом и была вынуждена изолироваться дома. Отец девушки постоянно приносил ей различные блюда и напитки и не давал грустить.
Отец всегда поддержит
50-летний мужчина каждый раз приходил к дочери в забавном костюме и поднимал настроение.
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