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Как мужчина приносил своей дочке еду, когда она была на самоизоляции

Как мужчина приносил своей дочке еду, когда она была на самоизоляции (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 12:54
Сообщество : Юмор
Метки: Австралия   Юмор   видео   дочь   коронавирус   костюм   пандемия   папа   
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21-летняя австралийская учительница заболела коронавирусом и была вынуждена изолироваться дома. Отец девушки постоянно приносил ей различные блюда и напитки и не давал грустить.

Отец всегда поддержит

50-летний мужчина каждый раз приходил к дочери в забавном костюме и поднимал настроение.

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Метки: Австралия   Юмор   видео   дочь   коронавирус   костюм   пандемия   папа   
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Viejo Borracho Dikobraz Час назад
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