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Члены семьи тайно приехали в Диснейленд, чтобы поздравить бабушку с юбилеем

Члены семьи тайно приехали в Диснейленд, чтобы поздравить бабушку с юбилеем (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 11:08
Сообщество : Жизнь
Метки: бабушка   видео   диснейленд   добро   поздравление   сюрприз   юбилей   
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Пожилая женщина решила отметить своё 70-летие поездкой в Диснейленд вместе с супругом. Однако женщина не догадывалась, какой сюрприз приготовили ей родственники.

Сюрприз!

Члены семьи тайно приехали в парк развлечений, чтобы поздравить любимую бабулю с её 70-летием.

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Метки: бабушка   видео   диснейленд   добро   поздравление   сюрприз   юбилей   
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