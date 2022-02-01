Члены семьи тайно приехали в Диснейленд, чтобы поздравить бабушку с юбилеем

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Пожилая женщина решила отметить своё 70-летие поездкой в Диснейленд вместе с супругом. Однако женщина не догадывалась, какой сюрприз приготовили ей родственники.
Сюрприз!
Члены семьи тайно приехали в парк развлечений, чтобы поздравить любимую бабулю с её 70-летием.
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Метки: бабушка видео диснейленд добро поздравление сюрприз юбилей
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