Гостинцы для бабушки, которой больше нет

В супермаркете к пожилой женщине подошел молодой человек и попросил помочь выбрать продукты для своей бабушки. Пенсионерка согласилась и начала по просьбе автора советовать еду на свой вкус. Пожилая женщина не догадывалась, что все купленные продукты предназначены для неё.

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Парень осчастливил одну воспитанную и скромную бабушку. Видео необходимо смотреть со звуком.