FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 571 пост • 213 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь 
Гостинцы для бабушки, которой больше нет

Гостинцы для бабушки, которой больше нет (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 10:02
Сообщество : Жизнь
Метки: Радость   Реакция   бабушка   видео   добро   еда   позитив   сюрприз   
1758
1
1
В супермаркете к пожилой женщине подошел молодой человек и попросил помочь выбрать продукты для своей бабушки. Пенсионерка согласилась и начала по просьбе автора советовать еду на свой вкус. Пожилая женщина не догадывалась, что все купленные продукты предназначены для неё.
Парень осчастливил одну воспитанную и скромную бабушку. Видео необходимо смотреть со звуком.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Радость   Реакция   бабушка   видео   добро   еда   позитив   сюрприз   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Dr.CrAzY Час назад
Главное чтобы такое от души делалось, а не ради ролика...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Максим 2 минуты назад
Ничего плохого в показухе нет. Помощь останется помощью.
Сейчас зависимость от интернета. Все напоказ. Но пусть лучше будет показная помощь, чем отсутствие таковой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Собака-улыбака! 10 минут назад
Я как-то в магазине с одним дедом разговорился, что то с шуток началось. И в разговоре понял, что он на пенсию живёт один и денег не хватает, но это вскольз разговора, а я то ли крупную получил тогда или лишние деньги были, дал ему тысячу рублей на продукты, они мне тогда погоду не делали. Дедуля аж расплакался, мне даже, помню неловко стало. Хотя мой товарищ тогда сказал, что я балбес. Но он, как оказалось был плохим человеком и мне уже не друг, к счастью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Злобный Члегр 11 минут назад
На сороковой секунде стошнило. Афтырь - конченый пидр. Добрые дела не нуждаются в показухе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Руслан 12 минут назад
Аж прослезился. Мне кажется парень выложил, чтобы и мы так поступали. Очень хороший пример! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 18 минут назад
Я бы растрогался, не сними он в конце сюжета маску. Пропиарился за небольшие деньги. За бабушку я, конечно, рад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Inter Полчаса назад
и накуя такое выкладывать? Типа я такой пиСдатый паря??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Олег Полчаса назад
Как-бы то ни было, но делать добро даже на камеру и выкладывать в сеть, чтоб другие могли делать аналогичное добро. Этот ролик меня растрогал больше, чем все глупые приколы из тиктока за весь год
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Пумба 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
флоМастер 50 минут назад
а я бывает скупаю у метро после работы по лету у бабушек под чистую всю зелень, яблоки, овощи, даже ту, что в сумках стоит, они домой после меня, я довольный с зеленью с огорода. На камеры не снимаю, в иньтерьнеть не выкладываю... лишнее это!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
0
494
Andrii Pohudin Час назад
Малость, а как приятно смотреть. Еще остались люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fiverknot Час назад
Не думайте, что таких людей мало среди блогеров, кто реально помогает. Есть ребята, которые только этим и занимаются, причем систематически и в большем масштабе. Более того агитируют за это и привлекают других неравнодушных людей. Сами ездят по регионам и помогают людям. Причем не только старикам, но и малообеспеченным, сиротам, инвалидам и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванов Час назад
Молодец парень
Слово блогер мне не нравится, но вот в таком контексте... я уважаю

Много ли бабуле надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−4
176
Шурман RUSOFOB0999LVL 2 часа назад
Я в прошлой теме тебе ответил про вату и ты спрыгнул . Так как насчет в Риге встретиться или в Юрмале ? :) Мне чисто поржать , снимем ролик , записывать будет мой сын :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
254
АЯ 2 часа назад
Блогер здорового человека
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−13
Показать ещё
Биологи обнаружили в глубокой шахте животное с 1306 лапами (3 фото) Биологи обнаружили в глубокой шахте животное с 1306 лапами (3 фото) Доброе слово каждому приятно Доброе слово каждому приятно Пожарные помогли бабушке перейти через дорогу Пожарные помогли бабушке перейти через дорогу Навстречу приключениям Навстречу приключениям Рабочий узнает, что выиграл крупную сумму денег Рабочий узнает, что выиграл крупную сумму денег Пьем чаек: бабушка-блогер и её подруга отдыхают на лавочке Пьем чаек: бабушка-блогер и её подруга отдыхают на лавочке
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1028100



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Бандит Катя!
4
199
Бандит Катя!
Почему веганы стремятся копировать еду мясоедов?
0
235
Почему веганы стремятся копировать еду мясоедов?
Набирающие популярность в сообществах
Поиск сфер Дайсона вокруг черных дыр
1
13
Поиск сфер Дайсона вокруг черных дыр
Итальянец вместо португальца: станет ли рокировка полезной для «Спартака»?
0
10
Итальянец вместо португальца: станет ли рокировка полезной для «Спартака»?
Биологи обнаружили в глубокой шахте животное с 1306 лапами (3 фото)
Биологи обнаружили в глубокой шахте животное с 1306 лапами (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
1
1

Лучшие демотиваторы
Лучший подарок тот, которого не ждёшь
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#фотографии#животные#природа#подборка#комментарии#Ynews#забавно#смех
#Юмор#интересно#картинки#в мире#сарказм#Москва#сатира#Разное#кино#страна
#история#люди#СССР#прикол#факты#Казахстан#прикольные#дом#космос

На что жалуетесь?

Вернуться