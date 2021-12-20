Гостинцы для бабушки, которой больше нет

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В супермаркете к пожилой женщине подошел молодой человек и попросил помочь выбрать продукты для своей бабушки. Пенсионерка согласилась и начала по просьбе автора советовать еду на свой вкус. Пожилая женщина не догадывалась, что все купленные продукты предназначены для неё.
Парень осчастливил одну воспитанную и скромную бабушку. Видео необходимо смотреть со звуком.
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Сейчас зависимость от интернета. Все напоказ. Но пусть лучше будет показная помощь, чем отсутствие таковой.
Сдается мне, что пи-р тот, кто не помогает и лишь осуждает. А тут, его право. Захотел показать? Пусть показывает. Главное помощь.
Много ли бабуле надо