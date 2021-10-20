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Пьем чаек: бабушка-блогер и её подруга отдыхают на лавочке

Пьем чаек: бабушка-блогер и её подруга отдыхают на лавочке (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 13:59
Метки: бабушка   блогер   видео   добро   лавочка   неожиданно   прикол   чай   
206
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Ежедневная публикация в интернете постов о важных событиях и о себе превратилась для некоторых людей из хобби в полноценную работу. С помощью видео от бабушки вы можете уже сейчас узнать, какие влоги будут снимать некоторые сегодняшние блогеры через 40-50 лет.
Простые и душевные посиделки бабулек.

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Метки: бабушка   блогер   видео   добро   лавочка   неожиданно   прикол   чай   
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5  комментариев
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9k
Клёст Час назад
Да можно только порадоваться)
Живут насколько могут полноценно, активно, без уныния, в ногу со временем, не обрюзгли, не ,,спрятались за шторками,, в сети освоились,
да вообще класс!
Ещё женихов себе в интернете найдут))
Молодцы!
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14k
Мария Коненкова 46 минут назад
У неё и подписчики есть!
бабуля жжет!
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1k
ПравдаРуб 50 минут назад
Ссылка youtu.be
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262
felix Час назад
Ага, блоггинг "полноценная работа"
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
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