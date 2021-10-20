Пьем чаек: бабушка-блогер и её подруга отдыхают на лавочке

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Ежедневная публикация в интернете постов о важных событиях и о себе превратилась для некоторых людей из хобби в полноценную работу. С помощью видео от бабушки вы можете уже сейчас узнать, какие влоги будут снимать некоторые сегодняшние блогеры через 40-50 лет.
Простые и душевные посиделки бабулек.
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Живут насколько могут полноценно, активно, без уныния, в ногу со временем, не обрюзгли, не ,,спрятались за шторками,, в сети освоились,
да вообще класс!
Ещё женихов себе в интернете найдут))
Молодцы!