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Фотограф из Москвы с инвалидностью по слуху запустила социальный проект для детей с таким же недугом

Фотограф из Москвы с инвалидностью по слуху запустила социальный проект для детей с таким же недугом (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 00:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   дети   инвалиды по слуху   социальный проект   тугоухость   фотограф   
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У Натальи Перовой с детства были проблемы со слухом, но, по словам, девушки она не осознавала, насколько сильно искажён её мир.
Шума жизни, такого знакомого людям со здоровым слухом для неё просто не существовало. Плач ребёнка, слова в песнях и речь людей по телевизору. Всё это было для Натальи недоступным. Из-за проблемы со слухом страдала вся сфера её жизни, и учёба, и работа, и общение с людьми, всё давалось с трудом. Только в 33 года она узнала о своём диагнозе и надела слуховой аппарат. Стеснялась непривычного девайса, но, призналась, что всю жизнь слышала мир искажённо. 
"Я будто сняла шапку с головы или вышла из тумана!" — делится она своими впечатлениями от аппарата. Только после того, как проблема со слухом решилась, девушка смогла наладить свою жизнь, освоить новую профессию и решила помогать детям, которые, как и она, слышат мир иначе. Человек пусть и со слабым слухом, но с большим сердцем. Запустила социальный проект, в рамках которого с помощью фотосессии помогает деткам с тугоухостью не стесняться слуховых аппаратов и любить себя такими, какие они есть. Пожелаем удачи этой сильной и смелой девушке.

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Метки: Москва   дети   инвалиды по слуху   социальный проект   тугоухость   фотограф   
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4  комментария
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arek14 Час назад
Если бы Россия не потратила 800 млрд рублей на перемещение войск к границам Украины, представляете, сколько можно было бы вылечить детей, больных даже самыми трудно излечимыми болезнями
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