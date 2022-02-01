Фотограф из Москвы с инвалидностью по слуху запустила социальный проект для детей с таким же недугом

Шума жизни, такого знакомого людям со здоровым слухом для неё просто не существовало. Плач ребёнка, слова в песнях и речь людей по телевизору. Всё это было для Натальи недоступным. Из-за проблемы со слухом страдала вся сфера её жизни, и учёба, и работа, и общение с людьми, всё давалось с трудом. Только в 33 года она узнала о своём диагнозе и надела слуховой аппарат. Стеснялась непривычного девайса, но, призналась, что всю жизнь слышала мир искажённо.

"Я будто сняла шапку с головы или вышла из тумана!" — делится она своими впечатлениями от аппарата. Только после того, как проблема со слухом решилась, девушка смогла наладить свою жизнь, освоить новую профессию и решила помогать детям, которые, как и она, слышат мир иначе. Человек пусть и со слабым слухом, но с большим сердцем. Запустила социальный проект, в рамках которого с помощью фотосессии помогает деткам с тугоухостью не стесняться слуховых аппаратов и любить себя такими, какие они есть. Пожелаем удачи этой сильной и смелой девушке.