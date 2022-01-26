Зажигалка неожиданно взорвалась в руках курильщика

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Житель китайского городского округа Дацин чудом не пострадал, когда попытался прикурить сигарету в кафе. Зажигалка неожиданно вспыхнула возле лица мужчины.
Курение вредит здоровью. Мужчина лишний раз в этом убедился.
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