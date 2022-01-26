FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8434 поста • 1269 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
Зажигалка неожиданно взорвалась в руках курильщика

Зажигалка неожиданно взорвалась в руках курильщика (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2022 09:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   видео   зажигалка   кафе   курильщик   
396
1
1
Житель китайского городского округа Дацин чудом не пострадал, когда попытался прикурить сигарету в кафе. Зажигалка неожиданно вспыхнула возле лица мужчины.
Курение вредит здоровью. Мужчина лишний раз в этом убедился.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Китай   в мире   видео   зажигалка   кафе   курильщик   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
Опиум для народа 2 часа назад
В данном видео здоровью вредит использование отечественной продукции. Интересно, у них принят аврал в конце планового периода, как в совке? Вот походу тогда эту зажигалку и выпустили.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
а Минздрав что шуточки шутит когда говорит что курение вред )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
406
Шурман 2 часа назад
У меня один раз в кармане взорвалась , звук был такой как будто я перданул :) Кстати очень странно что взорвалась , на солнце не сидел а в помещении не так жарко .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрей Ы. 2 часа назад
Ну, Минздрав, как бы предупреждал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Знай наших: четыре россиянки выиграли «ХХХ-оскары» (9 фото) Знай наших: четыре россиянки выиграли «ХХХ-оскары» (9 фото) Бык атаковал посетителя кафе в Китае Бык атаковал посетителя кафе в Китае Сказочное везение китайского рабочего Сказочное везение китайского рабочего Поджигателю не удалось осуществить свой план Поджигателю не удалось осуществить свой план Один день из жизни жительницы Китая, помешанной на различных домашних гаджетах Один день из жизни жительницы Китая, помешанной на различных домашних гаджетах Почему стоит разгружать посылки осторожно Почему стоит разгружать посылки осторожно
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

806602



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
38
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил их в шедевральные снимки
2
109
15 фотографий, которые могли бы быть обычными, но случай превратил их в шедевральные...
Набирающие популярность в сообществах
40-е и 50-е годы XX века - период, когда Грузия была очень большой
2
4
40-е и 50-е годы XX века - период, когда Грузия была очень большой
Красивые даты февраля манят потенциальных молодоженов в ЗАГС
0
7
Красивые даты февраля манят потенциальных молодоженов в ЗАГС
Знай наших: четыре россиянки выиграли «ХХХ-оскары» (9 фото)
Знай наших: четыре россиянки выиграли «ХХХ-оскары» (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В нищете, да не в обиде
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#аварии#авто аварии#в мире#автомобили#США#голливуд#автомир
#Юмор#факты#история#дтп#Ynews#интересное#картинки#фотографии#падение#Спорт
#интересно#ватермарк#люди#кино#подборка#Россия#Приколы#фильм#СССР#неудача

На что жалуетесь?

Вернуться