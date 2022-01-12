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Сказочное везение китайского рабочего

Сказочное везение китайского рабочего (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 08:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   видео   лифт   повезло   происшествие   
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В китайском городе Тайчжоу рабочий успел в последний момент покинуть грузовой лифт. Через мгновение кабина с грохотом рухнула вниз.
Кабина лифта устремилось вниз, едва не забрав с собой удивленного мужчину.

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Метки: Китай   в мире   видео   лифт   повезло   происшествие   
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16  комментариев
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1k
eddie 58 минут назад
Когда купил трос для лифта на АлиЭкспресс:))
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567
Павел Сергиевский 54 секунды назад
На какую нагрузку лифт расчитан и сколько он в него завез???
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39k
Alex 2 минуты назад
Зато теперь штраф впаяют за испорченный лифт)
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16k
ЦСКА 22 минуты назад
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28k
Alex 41 минуту назад
Удивлённый взгляд

Он О,ху,ел по полной от произошедшего
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14k
куджо Час назад
интересно далеко лететь?
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11k
котегRUS Час назад
Ангел-Хранитель его спас!
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29k
Игорь Час назад
Самое печальное в том, что даже если бы он и не успел выйти. Даже если бы это был не китаец а пусть мексиканец или даже россиянин из Саратова. Никто ничего бы не заметил кроме его родственников/друзей и знакомых.
А ещё 20 лет назад никто бы не заметил дальше его региона проживания.
Наша популяция настолько размножилась, что гибель пары "бактерий" даже пары миллионов будет не заметна для всех остальных вообще.
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156
Сергей Игорь 21 минуту назад
Лично я не зарегистрирован ни в одной соцсети и в моём окружении человек 5 насчитаю с такими же взглядами. Работаем все.
Без работы это либо бомжи и я не уверен что они зарегистрированы в соцсетях или очень богатые.
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