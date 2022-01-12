Сказочное везение китайского рабочего

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В китайском городе Тайчжоу рабочий успел в последний момент покинуть грузовой лифт. Через мгновение кабина с грохотом рухнула вниз.
Кабина лифта устремилось вниз, едва не забрав с собой удивленного мужчину.
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Он О,ху,ел по полной от произошедшего
А ещё 20 лет назад никто бы не заметил дальше его региона проживания.
Наша популяция настолько размножилась, что гибель пары "бактерий" даже пары миллионов будет не заметна для всех остальных вообще.
Без работы это либо бомжи и я не уверен что они зарегистрированы в соцсетях или очень богатые.
По поводу работы - ещё есть теперь категория инфантилов, которые живут на маминой шее и работать ходят когда ну совсем уже никак по другому.
Вот вы говорите 5 челов в окружении есть "ненормальных". А какого всего окружение - ни 6 же и не 10. Наверняка несколько сотен наберётся и получится что из окружения жалкий процент.