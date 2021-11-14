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Залипательное видео о том как коронавирус изменил мир

Залипательное видео о том как коронавирус изменил мир (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2021 15:40
Сообщество : Пандемия
Метки: Вакцинация   видео   коронавирус   пандемия   спутник   
1674
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Как быстро бежит время. Даже не вериться, что скоро будет два года с того момента, как в Китае впервые возникла вспышка  COVID-19. 

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Метки: Вакцинация   видео   коронавирус   пандемия   спутник   
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17  комментариев
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11
КыСа 2 часа назад
Видео крутое, молодцы. Только надо было это делать год назад. А теперь мы знаем, что с вакциной все равно болеют(
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2k
Дмитрий Круглов 19 минут назад
Видео прикольное, только я не понял, что такое пандемия. Это сколько процентов одновременно болеющих людей? Как измерить и понять самостоятельно, что вот она, настоящая пандемия. А то я на слово не привык верить. Своими-то глазами я вижу, что от водки умирает куда больше людей. Кто разбирается в вопросе? Просто назовите мне число в процентах, ничего больше не прошу.
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Липнут мухи к клейкой ленте.....
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 46 минут назад
Лучше бы рассказали сколько бабла получили те кто устроил эту аферу с ковидом, обвалили экономику, скупили по дешёвке предприятия, напугали людей до усрачки, строят концлагеря, колят неэффективной жижей, зарабатывая на ней сотни миллиардов, ограничили людей работой-домом, устроили сегрегацию, настроили одну группу населения против другой и врут и врут и врут...
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 55 минут назад
"Даже не вериться"
В школу иди...."веритЬся" ему.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Это презентация пандемии с Evenn-201 :-) от 2019 года
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37k
Александр Час назад
Снова реклама эксперементального препарата? Не выйдет господа наркоманы, колитесь сами.
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3k
Parus59 2 часа назад
залипательное?
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5
SKIL LYR Parus59 Час назад
молодежный сленг, типа пока смотрел залип)))
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0
Прокудин Кирилл SKIL LYR Час назад
понапридумывают че попало, потом сиди и думай, что сказать хотели
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