Залипательное видео о том как коронавирус изменил мир

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Как быстро бежит время. Даже не вериться, что скоро будет два года с того момента, как в Китае впервые возникла вспышка COVID-19.
И вся наша жизнь начала стремительно меняться. О том как прошли два года жизни всего мира в условиях пандемии, показали в коротком ролике разработчики вакцины «Спутник V». Видео было опубликованно на официальном канале.
«В этот двухминутный ролик мы уместили 2 года нашей изменившейся жизни. Мы сделали так, чтобы его было интересно смотреть, но пусть вас не обманывает его форма — это самая драматичная история последних десятилетий. Вряд ли остался хоть кто-то, кого не коснулись последствия пандемии коронавируса. Даже самые бесстрашные и здоровые из нас устали. Устали жить в тревоге за себя и своих близких».
Авторы ролика уверены, что пандемию можно остановить только совместными усилиями.
Авторы ролика уверены, что пандемию можно остановить только совместными усилиями.
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Метки: Вакцинация видео коронавирус пандемия спутник
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