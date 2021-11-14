Залипательное видео о том как коронавирус изменил мир

«В этот двухминутный ролик мы уместили 2 года нашей изменившейся жизни. Мы сделали так, чтобы его было интересно смотреть, но пусть вас не обманывает его форма — это самая драматичная история последних десятилетий. Вряд ли остался хоть кто-то, кого не коснулись последствия пандемии коронавируса. Даже самые бесстрашные и здоровые из нас устали. Устали жить в тревоге за себя и своих близких». Авторы ролика уверены, что пандемию можно остановить только совместными усилиями.

2021-11-14T15:40:09+03:00