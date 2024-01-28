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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1162 поста • 49 подписчиков подписаться
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В московском баре посетительницы устроили массовую драку

В московском баре посетительницы устроили массовую драку

Автор:
28 января 2024 10:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Москва   бар   девушки   драка   конфликт   пьяные   
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На опубликованном видео с моментом потасовки видно, что в драке участвовали только женщины. После словесного конфликта одна из пьяных девушек вцепилась в волосы другой, а мужчины начали разнимать участниц потасовки.


Одна из пострадавших в конфликте, Ольга, рассказала, что получила травмы лица и глаз.

Девушки были пьяны, они постоянно подходили к нашему столику, что-то оттуда брали, оскорбляли нас. Охрана и персонал никак не реагировали и отвечали, что они ничем нам не обязаны, — рассказала Ольга.

Разнимать драку прибыли сотрудники Росгвардии. Две девушки были доставлены в участок. Ольга намерена добиться от бара компенсации за испорченный отдых. По ее словам, администрация заведения не идет на контакт.


Источник:

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Метки: Видео   Москва   бар   девушки   драка   конфликт   пьяные   
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24k
сеньор Леонсио Час назад
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435
SergVR Полчаса назад
дебил снял с телевизора вертикалку. [мат] [мат]
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239
ApolloOne 52 минуты назад
Пьяные шкуры - это всегда неадекват.
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55k
Опиум для народа 57 минут назад
Если идёшь "отдыхать" в гадюшник типа кабака - не гнуси потом.
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8k
Ntvl Час назад
Разве это драка? Так, потолкались
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1k
Фёдор Час назад
В джазе только девушки
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Дмитрий Час назад
А где махач то?
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