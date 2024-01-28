В московском баре посетительницы устроили массовую драку

На опубликованном видео с моментом потасовки видно, что в драке участвовали только женщины. После словесного конфликта одна из пьяных девушек вцепилась в волосы другой, а мужчины начали разнимать участниц потасовки.
Одна из пострадавших в конфликте, Ольга, рассказала, что получила травмы лица и глаз.
Девушки были пьяны, они постоянно подходили к нашему столику, что-то оттуда брали, оскорбляли нас. Охрана и персонал никак не реагировали и отвечали, что они ничем нам не обязаны, — рассказала Ольга.
Разнимать драку прибыли сотрудники Росгвардии. Две девушки были доставлены в участок. Ольга намерена добиться от бара компенсации за испорченный отдых. По ее словам, администрация заведения не идет на контакт.
Источник:
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