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Кто людям помогает тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя

Кто людям помогает тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя (1 видео)

Автор:
22 января 2022 15:29
Метки: помог   помощник   прикол   

Сказ о том,как Биба Бобе из сугроба выехать помог...
Много ненормативной лексики!

Нанук Паналык

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8  комментариев
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42k
dima423 Час назад
такой тупой диалог, как будто постанова... но суда по повреждениям не постанова))
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9k
Сергей 50 минут назад
С 2011г на полном приводе, если кого вытаскиваю, сразу предупреждаю- могу порвать, проблемы только твои.
Соглашаются, да и я не рву нарочно, стараюсь аккуратно.
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10k
☾ Атеист ☽ Час назад
ППц

Не пойму, а фигли помогальщик уехал? Я так понял, что водитель грузовичка вкатился ? Или помогальщик так умудрился. Блин, оформили бы как дтп, помогальщику по страховке ремонт, а сам помогальщик за свой счет фару грузовику покупает) Как вариант. А вообще думать надо, мозги то на что!!(если они у них/его есть) Одни за трос дергают так, что пол машины прилетает помощнику.. эти умудрились жопами поцеловаться. Ох,ё. рукалицо
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19k
Егор 2 часа назад
Мультфильм был такой, "Медведь - липовая нога", вроде. Там звери избавляли медведя от колоды на ноге разными способами и кричали, такие: "Поможем! Поможем!"... Напомнило что-то.
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640
Егор Терентьев 2 часа назад
"Не делай добра, не получишь дерьма"
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
голова то на что?
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2k
Nyash 2 часа назад
когда людям помогаешь всегда нарываешься на неприятности. это закон жизни.
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