Сказ о том,как Биба Бобе из сугроба выехать помог...
Много ненормативной лексики!
Кто людям помогает тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя (1 видео)
Сказ о том,как Биба Бобе из сугроба выехать помог...
Соглашаются, да и я не рву нарочно, стараюсь аккуратно.
Не пойму, а фигли помогальщик уехал? Я так понял, что водитель грузовичка вкатился ? Или помогальщик так умудрился. Блин, оформили бы как дтп, помогальщику по страховке ремонт, а сам помогальщик за свой счет фару грузовику покупает) Как вариант. А вообще думать надо, мозги то на что!!(если они у них/его есть) Одни за трос дергают так, что пол машины прилетает помощнику.. эти умудрились жопами поцеловаться. Ох,ё. рукалицо