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Результат работы не слишком умелого строителя

Результат работы не слишком умелого строителя (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 09:59
Сообщество : Строитель
Метки: Рукожоп   видео   прикол   рабочий   строитель   строительство   фейл   
779
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Мужчина пришел посмотреть, как работает строитель по имени Илья и был шокирован увиденным. Перегородки оказались кривыми, а проем располагался не в том месте.
Работник возмутился тем, что автор видео начал разбирать перегородку. Строитель взял в руку кирпич и заявил, что не будет ничего переделывать бесплатно.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Рукожоп   видео   прикол   рабочий   строитель   строительство   фейл   
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12  комментариев
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4k
Димка Смола/67 38 минут назад
Гнать сраной метлой !!! Что он там переделает ? Бля.... я проходил подобное, из 10 работяг 3-4 нормальных остальные либо просто пиzzдоболы либо лентяи - алкомены.
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19k
Anna 5 минут назад
"а стены не тонкие?
норм, еще ведь обои будут"
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380
Сервис Приемка 7 минут назад
вполне нормативная лексика.
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1k
БУЛЬБАШ 12 минут назад
Я отделочник с 20ти летним стажем у меня кровь из глаз потекла
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744
stas-sozonov 20 минут назад
Не стоит воспринимать серьезно. Это театр на канале "Журнал бригадира". Месяц уже эту перегородку "выкладывают"
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12k
gavrosh 24 минуты назад
Такого "мастера" пинками гнать!
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34k
Опаньки Полчаса назад
к вопросу об оплате не хватало добавить "как ломать? я это 2 месяца клал" )))
а хозяина не жалко, вместо того, чтобы выгнать, переделывать заставляет )))
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3k
brrr Полчаса назад
а что они там без проекта строют?
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58k
pynh 53 минуты назад
штукартурки на перегородки побольше кинет и будет норм =)
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