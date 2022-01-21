Результат работы не слишком умелого строителя

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Мужчина пришел посмотреть, как работает строитель по имени Илья и был шокирован увиденным. Перегородки оказались кривыми, а проем располагался не в том месте.
Работник возмутился тем, что автор видео начал разбирать перегородку. Строитель взял в руку кирпич и заявил, что не будет ничего переделывать бесплатно.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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норм, еще ведь обои будут"
а хозяина не жалко, вместо того, чтобы выгнать, переделывать заставляет )))