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Экскурсовод чуть не стал обедом крокодила

Экскурсовод чуть не стал обедом крокодила (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 11:09
Сообщество : Животные
Метки: Колумбия   видео   джиган   животные   оксана самойлова   повезло   хищник   экскурсовод   
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Модель и супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова показала, как их семейный отдых в Колумбии чуть не омрачила трагедия. Решивший покормить крокодила экскурсовод неожиданно поскользнулся и едва не стал обедом хищника.
«Смотрю видео и мурашки до сих пор! С природой шутки плохи. Гид
поскользнулся, и крокодил напал на него! Второй гид срочно подвинул лодку,
чтобы спасти его. Мы до сих пор все в шоке», — написала Самойлова.

Источник:

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Метки: Колумбия   видео   джиган   животные   оксана самойлова   повезло   хищник   экскурсовод   
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Kostick 23 минуты назад
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