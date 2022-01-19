Экскурсовод чуть не стал обедом крокодила

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Модель и супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова показала, как их семейный отдых в Колумбии чуть не омрачила трагедия. Решивший покормить крокодила экскурсовод неожиданно поскользнулся и едва не стал обедом хищника.
«Смотрю видео и мурашки до сих пор! С природой шутки плохи. Гид
поскользнулся, и крокодил напал на него! Второй гид срочно подвинул лодку,
чтобы спасти его. Мы до сих пор все в шоке», — написала Самойлова.
поскользнулся, и крокодил напал на него! Второй гид срочно подвинул лодку,
чтобы спасти его. Мы до сих пор все в шоке», — написала Самойлова.
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