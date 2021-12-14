Спрятавшаяся в лабазе рысь удивила мужчину

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Если где-то поставить коробку, то в неё обязательно залезет кот. Мужчина подошёл к лабазу и увидел внутри рысь, которая будто бы высматривала себе жертву.
Котики любят коробки и хороший обзор.
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