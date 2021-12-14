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Сообщество Без кота и жизнь не та 1035 постов • 404 подписчика подписаться
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Спрятавшаяся в лабазе рысь удивила мужчину

Спрятавшаяся в лабазе рысь удивила мужчину (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 13:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   интересно   коты   лабаз   неожиданно   рысь   хищник   
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Если где-то поставить коробку, то в неё обязательно залезет кот. Мужчина подошёл к лабазу и увидел внутри рысь, которая будто бы высматривала себе жертву.
Котики любят коробки и хороший обзор.

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Метки: видео   животные   интересно   коты   лабаз   неожиданно   рысь   хищник   
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