Опасная встреча: нападение питона на мужчину

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В сети набирает популярность видео с нападением питона на мужчину. Грозный хищник неожиданно выпрыгнул из ящика и вцепился в лицо пострадавшего.
Благодаря помощи неравнодушных людей мужчине удалось освободиться.
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"Опасная встреча: нападение человека на питона"
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