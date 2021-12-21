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Опасная встреча: нападение питона на мужчину

Опасная встреча: нападение питона на мужчину (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 10:09
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   нападение   питон   повезло   
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В сети набирает популярность видео с нападением питона на мужчину. Грозный хищник неожиданно выпрыгнул из ящика и вцепился в лицо пострадавшего.
Благодаря помощи неравнодушных людей мужчине удалось освободиться.

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Метки: в мире   видео   животные   нападение   питон   повезло   
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Кусь, епта!
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19k
BiZ 2 секунды назад
- у нас дома мало зверей.. а давай питона добавим?!
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1
Галактион Петров 5 минут назад
учитывая, что человек - единственный глобальный суперхищник, то по статистике любая встреча с ним любого животного чрезвычайно опасна :)

"Опасная встреча: нападение человека на питона"

Беар Гриллс одобряет :)
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63k
parallax 9 минут назад
Его бы самого в это ящик засунуть, живодёра.
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2k
Владимир 44 минуты назад
Вы пошто животно мучаете?
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531
pinbalist 53 минуты назад
Мачете под рукой должно быть!
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1k
eddie Час назад
Вот, мне интересно, что они с ним хотели сделать? Если бы меня за голову укусил такой червяк, я бы просил всеми способами убить его и как можно быстрее:)) а они ходят вокруг и ищут способ как бы гуманнее убрать змею:)
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6
Адмирал Нельсон eddie 50 минут назад
Продать хотели.питон денег стоит,а за удило аборигена стрёмное выеденного яйца никто не даст
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1
Галактион Петров eddie 4 минуты назад
человеков еще много, а товар портить нельзя :)
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9k
Alexander Час назад
А нефиг было подглядывать....
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8k
Ivan Час назад

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34k
Опаньки Час назад
на рыбалку червей приготовил
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7k
Sterling Malory Archer Час назад
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1k
Glassy Час назад
Собаке повезло.
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9k
Александр 2 часа назад
Напомнило фильм "Ловец снов". Сейчас вылетит птичка!
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Собака подговорила, судя по ее поведению))
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Он просто играет! Поиграет и отдаст.
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9k
Владимир 2 часа назад
пойдет на суп
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46
Raingold Fischer 2 часа назад
Хороший пример для тех кто любит дома держать экзотику.
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18k
Serg2001 2 часа назад
У нас собаки в будке живут, у них питоны... Азия... )
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