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Сообщество Без кота и жизнь не та 1065 постов • 404 подписчика подписаться
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Коварный хищный зверь атаковал человека

Коварный хищный зверь атаковал человека (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 10:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Курьезы   боль   видео   животные   коты   нападение   прикол   прыжок   хищник   
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Дерзкое нападение домашнего хищника на ничего не подозревающего парня попало на видео. Пострадавший разговаривал по телефону и не заметил готовящегося к прыжку зверя за своей спиной.
Котец подкрался незаметно. В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Курьезы   боль   видео   животные   коты   нападение   прикол   прыжок   хищник   
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26  комментариев
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9k
Александр 49 минут назад
Помянем мурчика...
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8k
djinn 3 минуты назад
1. кот подскользнулся и произвел недолет случайно, а ведь хотел на плечо запрыгнуть кожаному
2. Нехер звиздить по телефону и зависать в нубуке, когда хозяин дома внимания желает
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78
В-ий 9 минут назад
а что за вагиноорганный ржет за кадром? убил бы
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12k
Valiko 22 минуты назад
зато теперь не надо идти покупать кролика на новый год
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4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
чую, капец коту Ваське
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751
Freude 39 минут назад
Мне кажется, столешница скользкая. Если бы лапы не проскользнули, то он аккуратно бы запрыгнул.
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1k
Владимир 54 минуты назад
Не положил в миску еду - получай когтями по спине.
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591
Максим Максимов 55 минут назад
3,143дец котёнку...
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4k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Значит было за что
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16k
Теуш Алексей 2 часа назад
Судя по кисточке на хвосте, хозяева-идиоты обрили или подстригли кота. Котя рассчитался!
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29k
Fat Lynx 2 часа назад
Это, конечно, неприятно... но что так орать-то? Чай не девица сахарная...
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3k
ezhik 2 часа назад
вот же гад шерстяной!
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63k
parallax 2 часа назад
Два дня не кормить.
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41k
dima423 2 часа назад
усыпить накуй...но сперва отпи*дить)
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16
Lurkmore 2 часа назад
Да, неприятненько - по себе знаю!
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34k
Опаньки 2 часа назад
тоже что-ли камеру на кухне поставить себе ...
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