Коварный хищный зверь атаковал человека

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Дерзкое нападение домашнего хищника на ничего не подозревающего парня попало на видео. Пострадавший разговаривал по телефону и не заметил готовящегося к прыжку зверя за своей спиной.
Котец подкрался незаметно. В видео присутствует ненормативная лексика.
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2. Нехер звиздить по телефону и зависать в нубуке, когда хозяин дома внимания желает
Нет уже к сожалению ни кота, ни отца.
А если кота, то представь этого хищника голодным... ночью когтем по горлу ху-як и артерия вскрыта!