Почему за МКАДом зарплаты в несколько раз ниже

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Жить за МКАДом не так уж и плохо. Пользователь сети рассказал, почему жители замкадья получают в несколько раз меньше москвичей.
А ведь есть люди, которые реально так считают.
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