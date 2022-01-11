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Почему за МКАДом зарплаты в несколько раз ниже

Почему за МКАДом зарплаты в несколько раз ниже (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2022 11:13
Сообщество : Юмор
Метки: Москва   Россия   Юмор   видео   ирония   мкад   прикол   шутка   
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Жить за МКАДом не так уж и плохо. Пользователь сети рассказал, почему жители замкадья получают в несколько раз меньше москвичей.
А ведь есть люди, которые реально так считают.

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Метки: Москва   Россия   Юмор   видео   ирония   мкад   прикол   шутка   
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6  комментариев
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42k
dima423 Час назад
Ну доля истины в этом есть...только надо говорить не за МКАДом, а в селах и деревнях... да там реально люди могут иметь свое хозяйство, пусть даже и небольшое и обеспечивать себя едой снижая часть затрат на жизнь) Да и лес неплохо кормит, грибы, ягоды, орехи)
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48k
Хельги Час назад
Боже забери всех идиотов...
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