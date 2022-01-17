Соболь Бадди немного похулиганил

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Озорной зверёк по кличке Бадди разгрыз кресло-мешок и рассыпал все содержимое по квартире. Хозяева запечатлели последствия выходки и эффектный праздничный камуфляж животного.
Бадя хотел снега - Бадя нашел снег. Снег правда искусственным оказался.
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