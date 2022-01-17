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Соболь Бадди немного похулиганил

Соболь Бадди немного похулиганил (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 10:29
Сообщество : Животные
Метки: Курьезы   Юмор   бадди   видео   животные   прикол   соболь   
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Озорной зверёк по кличке Бадди разгрыз кресло-мешок и рассыпал все содержимое по квартире. Хозяева запечатлели последствия выходки и эффектный праздничный камуфляж животного.
Бадя хотел снега - Бадя нашел снег. Снег правда искусственным оказался.

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Метки: Курьезы   Юмор   бадди   видео   животные   прикол   соболь   
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lem02 2 часа назад
Смешного то мало. Наглотается этой дряни может быть беда...
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