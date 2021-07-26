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Маленький разбойник задержал дальнобойщика

Маленький разбойник задержал дальнобойщика (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 11:56
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   дальнобойщик   животные   козел   козленок   курьезы   милота   прикол   
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Работающий дальнобойщиком мужчина долго не мог отправиться в путь из-за козленка. Маленький бандит забежал под его автомобиль и не желал выходить.

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Метки: Юмор   видео   дальнобойщик   животные   козел   козленок   курьезы   милота   прикол   
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