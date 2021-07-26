Маленький разбойник задержал дальнобойщика

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Работающий дальнобойщиком мужчина долго не мог отправиться в путь из-за козленка. Маленький бандит забежал под его автомобиль и не желал выходить.
Присутствует ненормативная лексика.
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