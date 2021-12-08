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Бой с тенью 2: дерзкий и опасный боец из Казани

Бой с тенью 2: дерзкий и опасный боец из Казани (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 08:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   боец   видео   казань   лифт   пьяный   
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Установленная в лифте одного из жилых домов в Казани камера наблюдения запечатлела дерзкого боксера, которому очень хотелось с кем-нибудь подраться. Теперь понятно, кому недавно собирался бросить вызов неадекватный житель Краснодара.
Местные жители утверждают, что боец уже несколько месяцев держит жильцов в страхе. Он ходит с ножом и ломает общедомовое имущество. Его задерживали и забирали в отдел полицейские, но потом отпускали.

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Метки: Россия   боец   видео   казань   лифт   пьяный   
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581
Антон 49 минут назад
Обдолбаное [мат]*ко
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15k
ВОВЧЕГ 21 минуту назад
Это он что показал в конце? Свою любимую позу?
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38k
Alex 24 минуты назад
Торчок
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18k
Serg2001 Полчаса назад
Налицо задержка в развитии... Лет на 10 минимум.
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10k
Lev Asriev Полчаса назад
Глаза в расфокусе, он однозначно под чем-то и не похоже на алкоголь. Надо что-то менять в стать о потреблении наркотических средств, а именно , переводить ее из КоАП в УК.
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3k
Горожанин 40 минут назад
Краснодарская аномальная зона. Ух сколько таких видео из лифтов Краснодара - счету нет. Что вообще там происходит?
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8k
кот базилий 44 минуты назад
Да он не здоров явно, будут "отпускать" пока чего не натворит серьезней.
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1k
Fiverknot 55 минут назад
Мозгом он не повзрослел.
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