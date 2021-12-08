Бой с тенью 2: дерзкий и опасный боец из Казани

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Установленная в лифте одного из жилых домов в Казани камера наблюдения запечатлела дерзкого боксера, которому очень хотелось с кем-нибудь подраться. Теперь понятно, кому недавно собирался бросить вызов неадекватный житель Краснодара.
Местные жители утверждают, что боец уже несколько месяцев держит жильцов в страхе. Он ходит с ножом и ломает общедомовое имущество. Его задерживали и забирали в отдел полицейские, но потом отпускали.
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