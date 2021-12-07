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В Краснодаре неадекватный мужчина чуть не подрался со своим отражением в зеркале лифта

В Краснодаре неадекватный мужчина чуть не подрался со своим отражением в зеркале лифта (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2021 08:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   инцидент   краснодар   лифт   пьяный   
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Находившийся в неадекватном состоянии житель Краснодара сперва пинал деревья во дворе, а затем стал угрожать зеркалу в лифте и повредил камеру. Агрессивные действия мужчины в синих шортах попали на видео.
Бой с тенью и не только. Жильцы дома планируют писать заявление в полицию.

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Метки: Россия   видео   инцидент   краснодар   лифт   пьяный   
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23  комментария
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2k
Alex 3 часа назад
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655
Хули О'Иглесиас 10 минут назад
Эрнст Геккель предположил, что между человеком и его предком – древней обезьяной должно было существовать некое промежуточное существо – питекантроп
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11k
Majul 17 минут назад
Надо в зоопарк звонить, у них гибон сбежал
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 23 минуты назад
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785
Лебовски 24 минуты назад
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17k
Dr.CrAzY Полчаса назад
обЭзъан обыкновеннный...
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647
Снежный Барс Полчаса назад
Макакер
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
8k
Злокрыс Полчаса назад
нормально так там камер понаставлено, 3 камеры на лифт? это какое-то шоу?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
34k
1k
Дмитрий 37 минут назад
Тут кроме заявления в полицию, нужно писать заявление в дурку.... Этого бабуина или к ним, или в зоопарк.
Печально то, что ничего ему не будет... По видео не видно, чтобы он какой-то серьезные ущерб причинил. Менты ничего ему не сделают. Протрезвеет заплатит управляющей компании за одну камеру и все. А в следующий раз ему и живой человек может в лифте попасться...
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69
Simpatico Holgazan 40 минут назад
Нужно на законодательном уровне запретить зеркала. Животные начинают нервничать, когда видят вблизи другое животное.
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40k
Олег 42 минуты назад
В Краснодарском зоопарке армянин долго стоит у клетки с гориллой,
а потом тихонько спрашивает - Ашот, ты?
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11k
Александр 48 минут назад
Типичный представитель тех, чью национальность нельзя писать.
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2k
Moon24 Час назад
Выродок . Таких нужно кастрировать
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−1
hasek39 Час назад
примат сбежавший с зоопарка
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551
Егор Час назад
Самвел или Мамед?
Вот в чём вопрос...
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38k
Alex 2 часа назад
Мартышка, в Зеркале увидя образ свой.
Тихохонько Медведя толк ногой:
«Смотри-ка», говорит: «кум милый мой!
Что это там за рожа?
Какие у нее ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа.
А, ведь, признайся, есть
Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть:
Я даже их могу по пальцам перечесть».
«Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»
Ей Мишка отвечал.
Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.
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29k
Fat Lynx 2 часа назад
обезьяна зеркало впервые увидела
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
обезьян в клетке ))
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38k
Alex 2 часа назад
Самец макаки в период ломки
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