В Краснодаре неадекватный мужчина чуть не подрался со своим отражением в зеркале лифта

1311
1
1
Находившийся в неадекватном состоянии житель Краснодара сперва пинал деревья во дворе, а затем стал угрожать зеркалу в лифте и повредил камеру. Агрессивные действия мужчины в синих шортах попали на видео.
Бой с тенью и не только. Жильцы дома планируют писать заявление в полицию.
Источник:
Ссылки по теме:
- Более полное видео с мужчиной, который преследовал девочку в подъезде
- Никто из пассажиров автобуса не помог потерявшей сознание девушке
- Один против четверых: утренняя драка в омском дворе
- В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина завис на проводах между домами
- Школьница обхитрила незнакомца, пытавшегося вслед за ней зайти в подъезд
47
Понравилось47
Новости партнёров
Печально то, что ничего ему не будет... По видео не видно, чтобы он какой-то серьезные ущерб причинил. Менты ничего ему не сделают. Протрезвеет заплатит управляющей компании за одну камеру и все. А в следующий раз ему и живой человек может в лифте попасться...
а потом тихонько спрашивает - Ашот, ты?
Вот в чём вопрос...
Тихохонько Медведя толк ногой:
«Смотри-ка», говорит: «кум милый мой!
Что это там за рожа?
Какие у нее ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа.
А, ведь, признайся, есть
Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть:
Я даже их могу по пальцам перечесть».
«Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»
Ей Мишка отвечал.
Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.