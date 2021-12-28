Пассажир самолета заподозрил, что соседка держит у груди вовсе не ребенка

Но такого даже он не ожидал.
Думаете, только вам кажется, что в последнее время стало много неадекватов? Вы вовсе не одиноки в таких мыслях)
Обычный рейс, в обычных США. Самолет готовился ко взлету, и один из пассажиров обратил внимание на женщину. С виду - молодая, симпатичная мамочка с ребенком. Заботливо накрыла свое чадо одеялком и нежно держит у груди.
Но отчего-то «ребенок» не издает ни единого звука и не шевелится.
Пассажир некоторое время наблюдал, потом не выдержал и вызвал стюарда. Тот стал вежливо и терпеливо беседовать с дамой, а та, как и положено настоящей феминистке, начала бычить.
Все же её удалось убедить и… Но лучше посмотрите на это сами. Тут целых две неожиданных развязки)
Возможно, дама слишком чувствительная, тонкая и «эмоциональная». А может, дело в том, что в США налево и направо выписывают антидепрессанты, как у нас витаминки. Поэтому и люди не всегда вменяемые.
Но дама все равно порадовала. Независимая, сильная женщина!
Источник:
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А если разобраться, а где вы у дибилки грудь увидели?
Ну, предположим у нее там не ребенок? И что? Дальше, кот. Что все так подскочили? Летит, молчит, пусть летит дальше.
Не понимаю я изначальной сути конфликта...
Фактически мягкая игрушка.
А паники, как будто бомба.
Тут ведь главное, что в самолет при проверке ее допустили! Значит знали, что там неживой кот.