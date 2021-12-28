Пассажир самолета заподозрил, что соседка держит у груди вовсе не ребенка

Думаете, только вам кажется, что в последнее время стало много неадекватов? Вы вовсе не одиноки в таких мыслях)

Обычный рейс, в обычных США. Самолет готовился ко взлету, и один из пассажиров обратил внимание на женщину. С виду - молодая, симпатичная мамочка с ребенком. Заботливо накрыла свое чадо одеялком и нежно держит у груди.

Но отчего-то «ребенок» не издает ни единого звука и не шевелится.

Пассажир некоторое время наблюдал, потом не выдержал и вызвал стюарда. Тот стал вежливо и терпеливо беседовать с дамой, а та, как и положено настоящей феминистке, начала бычить.

Все же её удалось убедить и… Но лучше посмотрите на это сами. Тут целых две неожиданных развязки)