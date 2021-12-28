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Сообщество Жизнь в США 798 постов • 238 подписчиков подписаться
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Пассажир самолета заподозрил, что соседка держит у груди вовсе не ребенка

Пассажир самолета заподозрил, что соседка держит у груди вовсе не ребенка (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 16:13
Сообщество : Жизнь в США
Метки: пассажирка   ребенок   рейс   самолет   стюард   сша   
5153
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Но такого даже он не ожидал.

Думаете, только вам кажется, что в последнее время стало много неадекватов? Вы вовсе не одиноки в таких мыслях)

Обычный рейс, в обычных США. Самолет готовился ко взлету, и один из пассажиров обратил внимание на женщину. С виду - молодая, симпатичная мамочка с ребенком. Заботливо накрыла свое чадо одеялком и нежно держит у груди.

Но отчего-то «ребенок» не издает ни единого звука и не шевелится.

Пассажир некоторое время наблюдал, потом не выдержал и вызвал стюарда. Тот стал вежливо и терпеливо беседовать с дамой, а та, как и положено настоящей феминистке, начала бычить.

Все же её удалось убедить и… Но лучше посмотрите на это сами. Тут целых две неожиданных развязки)

Возможно, дама слишком чувствительная, тонкая и «эмоциональная». А может, дело в том, что в США налево и направо выписывают антидепрессанты, как у нас витаминки. Поэтому и люди не всегда вменяемые.

Но дама все равно порадовала. Независимая, сильная женщина!

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Метки: пассажирка   ребенок   рейс   самолет   стюард   сша   
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45  комментариев
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18k
Serg2001 2 часа назад
Вот кого надо брать в попутчики. Это явно моё животное эмоциональной поддержки:
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58
Qwerty 12 минут назад
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25k
Федор 18 минут назад
Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша))
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2k
Варг 18 минут назад
мужчинка который вскочил и начал орать это кот! он намного епанутей помоему этой бабы
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30
константин 20 минут назад
Постановка !!!
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711
kan35 Полчаса назад
ведут себя как дикари
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5k
Виктор Полчаса назад
Ну хоть не так )
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9k
Трив Полчаса назад
Не знаю, чего они до неё докопались. Рысь не орала. Лежит себе, ниже травы, тише воды. Это всяко лучше орущих весь полёт детей, или прыгающих/бегающих/мешающих/играющих/надоевших ребятишек. По мне пусть бы и летела себе спокойно.
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90k
сапер Водичка 36 минут назад
А-А-А-А,да пля,пошла вода горячая !!!!!!!!!!!!!
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6k
Pashuta 42 минуты назад
Ааа.. ))) Е.ба.нута.я....
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3k
OLDer 42 минуты назад
Реально у нее "папаха" стрельнула
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52
КАКАнгел 45 минут назад
я как уже говорил летел на Кубу 12 часов в окружение 6 безостановочно и 2 периодически кричащих ребенка (да посчитал ибо спать или играть/смотреть в телефоне даже в наушниках/затычках было не реально ). так что лично я готов лететь в окружение 20 таких дамочек. и котята могут сосать мою волосатую грудь (если беззубов и нежно).
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2k
Bobbus 46 минут назад
Докопался как пьяный до радио
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2
Goldenhawk 48 минут назад
Это известные блогеры, которые делают такие постановочные видео. У них полно таких тупых видео. Это не реальный случай. Топикстартеру надо изучать материал перед размещением
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228
KS 49 минут назад
Рысь в полном ах*е от своей хозяйки, от того глаза такие
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10k
☾ Атеист ☽ 54 минуты назад
А если в этом чучеле взрывчатка)) А эта "молодая, симпатичная мамочка" камикадзе :) Оооу, еще более эффектная развязка получится, но печальная.
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4k
бедный студент из Африки 55 минут назад
не понял из за чего такая суета.
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7k
Игорь 56 минут назад
....животное эмоциональной поддержки ... - берем на вооружение
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12k
Великий Кормчий Час назад
Так то да.
А если разобраться, а где вы у дибилки грудь увидели?
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1k
poбт Час назад
это же бро упоротого лиса
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11k
Majul Час назад
И что? В чем изначально то проблема?
Ну, предположим у нее там не ребенок? И что? Дальше, кот. Что все так подскочили? Летит, молчит, пусть летит дальше.
Не понимаю я изначальной сути конфликта...
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115
eutace Majul 56 минут назад
если ребёнок не издает звуков - то это странно, не находите?
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