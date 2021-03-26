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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 319 постов • 204 подписчика подписаться
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Ветром сдуло: Джо Байден выходит из самолета после долгого перелета

Ветром сдуло: Джо Байден выходит из самолета после долгого перелета (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 08:40
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: trap   байден   видео   падение   президент   прикол   самолет   сша   
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Пользователи сети продолжают потешаться над президентом США Джозефом Байденом, которому довольно тяжело далось восхождение на трап самолета. Он несколько раз споткнулся, упал, а затем скрылся в салоне воздушного судна.

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Метки: trap   байден   видео   падение   президент   прикол   самолет   сша   
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28k
a.fey 9 минут назад
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sergizs 15 минут назад
Что-то на Скрудж Макдака похож. Вы не находите !?! Руки ,походка ....
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150k
☭Cheкаво☭ 37 минут назад
Надо было в конце, где он поднялся, авторам сделать....типа Бидон, М.Джексона "лунную походу" делает, вообще бы сцуко ржать был
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150k
☭Cheкаво☭ 39 минут назад
Как мешок с картошкой
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90
alex Час назад
какой же уе.бищный плеер!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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