Ветром сдуло: Джо Байден выходит из самолета после долгого перелета

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Пользователи сети продолжают потешаться над президентом США Джозефом Байденом, которому довольно тяжело далось восхождение на трап самолета. Он несколько раз споткнулся, упал, а затем скрылся в салоне воздушного судна.
Один из шутников показал, как могла выглядеть сцена выхода президента из самолета. Падение стало более захватывающим и запоминающимся.
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