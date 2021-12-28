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Парень взлетел вместе с воздушным змеем из-за сильного ветра

Парень взлетел вместе с воздушным змеем из-за сильного ветра (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 09:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   воздушный змей   люди в мире   повезло   шри-ланка   
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Житель Шри-Ланки Надарас Манохаран уже много лет увлекается воздушными змеями. Парень часто участвует в соревнованиях, однако крайний запуск чуть не стал для него последним. Герой видео запускал воздушного змея на открытой местности, когда ветер внезапно усилился и поднял его в небо на несколько метров.
В какой-то момент руки парня онемели и он упал. Несмотря на приличную высоту, пострадавшему удалось отделаться легкими травмами.

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Метки: видео   воздушный змей   люди в мире   повезло   шри-ланка   
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4  комментария
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59k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
бегают визжать как поросята . веревка явно привязана за грунт на кадрах видно что она в натяжении в обе стороны . что мешало всей визжащей толпой схватить ее и притянуть товарища к земле ..
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18k
Serg2001 Час назад
"Крайний запуск". У Эдуарда Овечкина есть коротенький рассказ как раз на эту тему. Тему неуемного желания надо и не надо использовать слово "крайний" вместо слова "последний" с неким намеком на свою причастность к профессиям, связанным с риском для жизни. Кому интересно: https://lastday.club/krajnij/https://lastday.club/krajnij/
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