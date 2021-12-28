Парень взлетел вместе с воздушным змеем из-за сильного ветра

Житель Шри-Ланки Надарас Манохаран уже много лет увлекается воздушными змеями. Парень часто участвует в соревнованиях, однако крайний запуск чуть не стал для него последним. Герой видео запускал воздушного змея на открытой местности, когда ветер внезапно усилился и поднял его в небо на несколько метров.

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В какой-то момент руки парня онемели и он упал. Несмотря на приличную высоту, пострадавшему удалось отделаться легкими травмами.