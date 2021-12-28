Парень взлетел вместе с воздушным змеем из-за сильного ветра

696
1
1
Житель Шри-Ланки Надарас Манохаран уже много лет увлекается воздушными змеями. Парень часто участвует в соревнованиях, однако крайний запуск чуть не стал для него последним. Герой видео запускал воздушного змея на открытой местности, когда ветер внезапно усилился и поднял его в небо на несколько метров.
В какой-то момент руки парня онемели и он упал. Несмотря на приличную высоту, пострадавшему удалось отделаться легкими травмами.
Источник:
Ссылки по теме:
- Отец не уследил за ребёнком
- Поджигателю не удалось осуществить свой план
- Опасная встреча: нападение питона на мужчину
- Болельщик добился своей цели
- В Индии женщина чудом не попала под поезд
37
Понравилось37
Новости партнёров