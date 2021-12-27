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Парень засунул ножницы в розетку в магазине

Парень засунул ножницы в розетку в магазине (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 09:16
Метки: в мире   видео   идиот   люди   ножницы   розетка   
2703
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Молодой человек решил узнать, что произойдет, если засунуть ножницы в розетку. Камера наблюдения в магазине запечатлела опасные действия экспериментатора.
Всегда считал, что на подобные эксперименты люди решаются лет в 5-10. Как же долго он искал свою розетку.

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Метки: в мире   видео   идиот   люди   ножницы   розетка   
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31  комментарий
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10k
☾ Атеист ☽ 2 часа назад
Как же этот большой ребенок дожил до своих лет. млять, тооормоз!
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10k
MMH 36 секунд назад
Этот этап жизни я прошел в первом классе, когда засунул шпильку для волос в розетку дома, пальцы обжег =(, интересно было, да
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8k
Ivan 2 минуты назад
А второй раз то был?
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1k
Леонид Кубарев 7 минут назад
Экспресс IQ тест.
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5k
dom23 8 минут назад
премию Дарвина ему
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9k
Rihovich 12 минут назад
Видимо в детстве не наигрался... придурок.
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11k
Александр 16 минут назад
Надо было второй рукой за батарею держаться. А то естественный отбор не сработал.
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154
Сигизмунд Лазаревич 18 минут назад
работа строго соответствует интеллекту.
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8k
КОСТЯН Полчаса назад
В детстве не наигрался с розетками))
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1k
Никита Сергеевич Полчаса назад
Легко отделался...
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457
partners74 39 минут назад
идиот, блин, пинцет надо было засунуть, тогда бы кайфанул по полной
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17k
Александр 41 минуту назад
Все недоумевают, как этот пухляш дожил до своих лет, но я вас уверяю, мама прятала ножницы в доме подальше от розеток, а пальцы у него тупо не пролазили, а в каком то магазе, такой царский подгон, розетка+ рядом ножницы.
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20k
kamanch 42 минуты назад
Потому что дома мама не разрешала )))
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19k
sanchesS80 47 минут назад
Охранник небось?
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16k
speaktr-st 48 минут назад
Как будто его до этого возраста держали в комнате с мягкими стенами. Уровень развития - первый класс школы.
Надо ему еще посоветовать лизнуть на морозе железную трубу, сунуть палец в мясорубку и поссать с моста на контактную сеть.
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27k
lem02 56 минут назад
"...Как же долго он искал свою розетку..." как он вообще дожил до своих лет?!
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4k
Дмитрий Час назад
Не надо усложнять! У него просто кончилась зарядка и срочно надо было подзарядиться. А "ножницы в розетку! ножницы в розетку!"
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19k
SolomonA Час назад
Ничего не будет. Просто выбьет автомат.
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636k
Alexey Berestenko 2 часа назад
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15k
Booka1a 2 часа назад
розетка и рядом ножницы... ну это как утренний ледок на луже, обязательно нужно на него прыгнуть))
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2k
azuver 2 часа назад
Хреново,что у ножниц ручки изолированы.
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