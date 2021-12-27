Парень засунул ножницы в розетку в магазине

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Молодой человек решил узнать, что произойдет, если засунуть ножницы в розетку. Камера наблюдения в магазине запечатлела опасные действия экспериментатора.
Всегда считал, что на подобные эксперименты люди решаются лет в 5-10. Как же долго он искал свою розетку.
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Надо ему еще посоветовать лизнуть на морозе железную трубу, сунуть палец в мясорубку и поссать с моста на контактную сеть.
А вот если в это время второй рукой держаться за батарею.... Вот тогда весело может быть.