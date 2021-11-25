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Борись всегда и до конца: спасатели вырвали ребенка из лап смерти

Борись всегда и до конца: спасатели вырвали ребенка из лап смерти (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2021 11:19
Сообщество : Жизнь
Метки: бассейн   в мире   видео   дети   люди   спасение   эмоции   
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Какой бы мрачной и пугающей ситуация не казалась, нельзя опускать руки и сдаваться. Видео ниже прямое тому подтверждение.

Никогда не сдаваться и не опускать руки

Страшно представить, что чувствовали родные ребенка. Браво спасателям!

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Метки: бассейн   в мире   видео   дети   люди   спасение   эмоции   
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7  комментариев
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490
Влад 2 часа назад
Даже смотреть страшно. Молодцы, что спасли ребенка.
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4k
просто Дмитрий Полминуты назад
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39k
Олег 41 минуту назад
надо было эту визжащую бабу утопить
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23k
SerGProS 45 минут назад
Работа такая..Какое "Браво"?Как у кардиологов, хирургов, работников МЧС, пожарных
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58k
pynh 2 часа назад
Отлично, а теперь пи#дюлей родителям
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