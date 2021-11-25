Борись всегда и до конца: спасатели вырвали ребенка из лап смерти

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Какой бы мрачной и пугающей ситуация не казалась, нельзя опускать руки и сдаваться. Видео ниже прямое тому подтверждение.
Никогда не сдаваться и не опускать руки
Страшно представить, что чувствовали родные ребенка. Браво спасателям!
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