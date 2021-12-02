"Вот уроды": сторонница теорий заговора про купюру 2000 рублей

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Женщина рассказала о знаках, найденных ей на купюре номиналом в 2000 рублей. Видео необходимо смотреть со звуком.
Главный претендент на награду "Натянуть сову на глобус 2021". Чего только не выдумают...
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Судя по толщине пальцев там под сотню веса