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"Вот уроды": сторонница теорий заговора про купюру 2000 рублей

"Вот уроды": сторонница теорий заговора про купюру 2000 рублей (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 08:45
Сообщество : Юмор
Метки: 2000   Россия   видео   деньги   коронавирус   прикол   рубли   
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Женщина рассказала о знаках, найденных ей на купюре номиналом в 2000 рублей. Видео необходимо смотреть со звуком.
Главный претендент на награду "Натянуть сову на глобус 2021". Чего только не выдумают...

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Метки: 2000   Россия   видео   деньги   коронавирус   прикол   рубли   
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14  комментариев
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22k
Андрей Час назад
Ещё раз убеждаюсь-чем меньше у бабы свободного времени, тем лучше!
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4k
soar 15 минут назад
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188
Сергей 21 минуту назад
Если вам что-то кажется,не факт что кажется. Хемингуэй вам в пример, узнаем позже
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1k
Роман Ронд 24 минуты назад
Раньше только в семье знали что ты идиот, теперь весь интернет в курсе.
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2k
Aleksandr Varich 24 минуты назад
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975
taxcop Полчаса назад
Дура она, Ухань в Китае, а не России, на этом можно заканчивать просмотр. Ипанько
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11k
Голос Вселенной 46 минут назад
Для бабы не существует такой проблемы, которую невозможно было бы создать...
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19k
KOSTELLO Час назад
Вместо теорий заговора, спортом бы занялась.
Судя по толщине пальцев там под сотню веса
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58k
Александр Ломовицкий Час назад
дааа уж . ее даже лечить бесполезно .
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142
Иванов Петров Сидоров Александр Ломовицкий Полчаса назад
Можно, но только операция.
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161k
☭Cheкаво☭ Час назад
пусть отдаст эти деньги страждущему ...на пиво)
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40k
dima423 Час назад
Епанутая)) на карте космодром восточный, а здание это ДВФУ - дальневосточный университет))
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insaider Час назад
Нет никаких заговоров! Мир прозрачен и дружелюбен,улыбайтесь!
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